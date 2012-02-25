دستگیری اعضای یک شبکه قاچاق سلاح/ کشف مواد محترقه در لارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان فارس از شناسایی و انهدام شبکه قاچاق اسلحه و مهمات در مناطق شرقی استان فارس و دستگیری اعضای این شبکه خبر داد.

سرهنگ مسعود روستا با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان و حاملان اسلحه و مهمات غیر مجاز، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ضرورت تامین نظم و امنیت عمومی و با توجه به مخاطرات ناشی از قاچاق سلاح، شناسایی قانون شکنان در این رابطه اهمیت بسیار فراوانی برای پلیس به عنوان حافظان نظم و امنیت مردم دارد.

وی ادامه داد: پلیس فارس به منظور مقابله جدی با ورود تسلیحات غیر مجاز به استان با برنامه ریزی گسترده اطلاعاتی موفق به شناسایی شخصی به نام "الف-س" شد که با همکاری تعدادی از قاچاقچیان اسلحه، اقدام به قاچاق سلاح و مهمات از استانهای غربی کشور به فارس می کردند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان فارس اضافه کرد: پس از چند ماه تلاش اطلاعاتی، ماموران متوجه شدند قاچاقچیان قصد دارند محموله ای از سلاح های جنگی و شکاری را به روستایی در اطراف شهرستان فیروزآباد حمل کنند.

وی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضایی و ماموران انتظامی فیروزآباد، مسیرهای مواصلاتی به آن روستا رصد شد و پس از حصول اطمینان از ورود محموله به روستا، قاچاقچیان توسط ماموران دستگیر شدند.

سرهنگ روستا تصریح کرد: در عملیات انهدام این باند قاچاق سلاح، ضمن دستگیری افراد به نامهای "ش-ح"، "ب-ح"، "الف-ر" و "ج-خ" در بازرسی از منزل آنان تعداد 9قبضه سلاح شکاری، یک قبضه سلاح جنگی و مقادیری مواد مخدر کشف شد.

کشف مواد محترقه در لارستان

در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و جمع آوری مواد محترقه و محصولات ضد فرهنگی در بین واحدهای صنفی، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان لارستان موفق شدند با اقدامات اطلاعاتی خود تعدادی از این اقلام را ظرف 48 ساعت گذشته کشف و ضبط کنند.

در این مدت تعداد 12 هزار و 240 عدد انواع مواد محترقه، 650 حلقه سی دی و پنج حلقه نوار ویدیوئی غیر مجاز و 660 عدد مواد محترقه خارجی کشف شد.

سه حریق منزل مسکونی

آتش نشانان شیراز سه حریق منزل مسکنی را اطفا کردند.

حریق اول در بلوار استقلال روی داد که آتش نشانان و امدادگران ایستگاه هشت به محل حادثه اعزام شده و به سرعت به اطفا حریق پرداختند. اطفا این حریق 80 دقیقه بطول انجامید.

حریق دوم در محله قصردشت روی داد که امدادگران ایستگاه دو به محل حادثه اعزام و اقدام به اطفای حریق کردند. برای اطفای این حریق 9 نفر آتش نشان 44 دقیقه تلاش کردند.

در حریق سوم نیز که در خیابان حضرتی رخ داد آتش نشانان ایستگاه 11 در قالب دو دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت به محل حادثه اعزام و به اطفا حریق پرداختند.

یک فروشگاه طعمه آتش شد

یک فروشگاه پوشاک در بلوار زند شیراز طعمه آتش شد.

پس از وقوع این حادثه آتش نشانان و امدادگران ایستگاه یک به محل حادثه واقع در بلوار زند اعزام شدند.

آتش نشانان پس از حضور در محل حریق را با استفاده از آب اطفا کردند.

این حریق که در اثر عدم توجهات ایمنی رخ داد خوشبختانه مجروحی در پی نداشت.

اطفای این حریق توسط هفت نفر نیرو 59 دقیقه به طول انجامید.