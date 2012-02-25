52 کشته و زخمی در لغمان و قندوز/ تیراندازی در وزارت کشور افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، تظاهرات مردم تخار افغانستان در اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم توسط نظامیان آمریکایی مقابل پایگاه نظامیان آلمانی، باعث شد تا 50 نظامی این کشور که قرار بود اواخر مارس این ولایت را ترک کنند، شهر "طالقان" در مرکز ولایت تخار را ترک کرده و تجهیزات نظامی خود را به ولایت قندوز منتقل کنند.

خبر دیگر اینکه رسانه های افغانی از به خشونت کشیده شدن تظاهرات ضد آمریکایی در ولایت لغمان و زخمی شدن 20 نفر از معترضین که مقابل استانداری این ولایت تجمع کرده بودند، خبر دادند.

همچنین مردم ولایت های هرات، سرپل، نیمروز و کابل امروز شنبه به نشانه اعتراض به اقدام شنیع نظامیان آمریکایی و نشان دادن خشم خود از این موضوع به خیابانها آمدند.

مقامات افغانی نیز اعلام کردند که در تظاهرات امروز شنبه مردم در شهر قندوز در 250 کیلومتری شمال شهر کابل و در جریان درگیری میان پلیس و معترضین در این شهر دستکم یک نفر کشته و 31 فرد دیگر زخمی شدند.

مقامات پلیس افغانستان از تیراندازی در داخل وزارت کشور خبر داده و اعلام کردند احتمال داده می شود که این حمله تلفاتی در پی داشته باشد.

شبکه خبری الجزیره نیز با مخابره این خبر از کشته شدن دو شهروند غربی در جریان تیراندازی در وزارت کشور افغانستان خبر دادند.

مردم ولایت لغمان، کابل، پروان، ننگرهار، کنر، بدخشان و لوگار با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" خواستار خروج نظامیان خارجی از این کشور و مجازات عاملان توهین به مقدسات اسلامی شدند.

همچنین معترضان از تلاش برای اشغال پایگاه بگرام که به گفته یک مقام دولتی افغان، نظامیان آمریکایی در این پایگاه نظامی اقدام به سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان از جمله کتاب مقدس قرآن کرده اند، خبر دادند.