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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

در جمع خبرنگاران عنوان شد:

پرداخت عیدی بازنشستگان براساس منابع سازمان تامین اجتماعی

پرداخت عیدی بازنشستگان براساس منابع سازمان تامین اجتماعی

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: حقوق و عیدی بازنشستگان براساس منابع سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و هرچه منابع بیشتر باشد پرداخت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید موسویان  پیش از ظهر شنبه در حاشیه همایش کارفرمایان حامی کارگر در جمع خبرنگاران گفت: عیدی بازنشستگان باید در دولت به تصویب برسد و هر موقع که دولت به ما تکلیف کند نسبت به اجرای آن اقدام می‌کنیم.

وی در مورد انتظار بازنشستگان برای افزایش عیدی نیز گفت: منابع بازنشستگی باید از صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود بنابراین عیدی بازنشستگان نیز از محل منابع صندوق است و چنانچه منابع ما افزایش پیدا کند پرداخت‌ها نیز افزایش می‌یابد.

به گفته سرپرست سازمان تامین اجتماعی، چنانچه حق بیمه بیشتری به ما بپردازند منابع سازمان بیشتر می‌شود و در این صورت مبلغ پرداخت‌ها نیز افزایش می‌یابد.

وی در مورد طرح پزشک امین نیز گفت: ‌پزشک امین و همچنین پزشک خانواده در جهت ارایه خدمات به بیماران و نیازمندان در مجموعه تامین اجتماعی و خدمات درمانی کشور و در یک راستا اجرا می‌شوند و این امر در قالب وظایفی است که دولت به ما محول کرده است.

موسویان در مورد بدهی وزارت بهداشت‌ گفت: هرچه وزارت بهداشت هزینه کند ما به آنها پرداخت می‌کنیم و این امر بستگی به اسنادی دارد که در اختیار ما قرار می‌دهند.

وی در پاسخ به این که تا چه ماهی بدهی‌ها پرداخت شده است، گفت: پرداخت بدهی‌ها بستگی به ارایه اسناد از سوی آنها دارد اما فکر می‌کنیم تا مهرماه پرداخت شده است.

کد مطلب 1542969

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