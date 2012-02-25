اظهارات گیلانی درباره پروسه صلح افغانستان/ 14 انفجار ایالت سند را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، حزب اسلامی افعانستان و دیگر مقامات افغانی از درخواست "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان برای شرکت طالبان و رهبران این حزب برای پایان دادن به جنگ در این کشور و آغاز مذاکرات صلح استقبال کردند.

گیلانی در این بیانیه درباره پاسخ مثبت رهبران طالبان، مقامات حزب اسلامی و دیگر مقامات افغانی به این درخواست و آغاز هرچه سریعتر مذاکرات مستقیم صلح ابراز امیدواری کرد.

نخست وزیر پاکستان در ادامه خواستار کمک همه افغانی ها به پروسه صلح شد و تاکید کرد: پاکستان هر اقدامی را برای ایجاد صلح، ثبات و آرامش در افغانستان انجام می دهد.

این اظهارات پس از برگزاری نشست سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان در اسلام آباد و درخواست حامد کرزای برای حمایت مقامات پاکستانی از پروسه صلح بیان شد.

خبر دیگر اینکه بر اثر پرتاب یک موشک به یک منزل مسکونی در منطقه خیبر دست کم سه کودک کشته و چهار فرد دیگر از جمله دو زن زخمی شدند.

مقامات پاکستانی اعلام کردند این خمپاره از مکانی نامشخص به یک منزل مسکونی اصابت کرد و سبب کشته و زخمی شدن هفت نفر شد.

همچنین رسانه های پاکستانی از 14 انفجار در خطوط راه آهن در شهرهای مختلف ایالت سند از جمله کراچی، نوابشاه، حیدرآباد توسط افراد ناشناس توسط افراد ناشناس و اختلال در مسیر رفت و آمد قطارها خبر دادند.