تاکید بر نقش شوراها در حضور گسترده در انتخابات/ کنترل بازار شب عید

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس نقش شوراهای اسلامی را در دعوت از مردم برای حضور گسترده در انتخابات بسیار موثر دانست و با اشاره به خدمات شوراها به مردم، از اعضای شورای اسلامی استان فارس خواست تا با بیان نظرات کارشناسی خود در حوزه های مختلف، مسولان استانی را در راه تحقق مشارکت حداکثری یاری کنند.

کمال فیروزآبادی در دیدار با اعضای شورای اسلامی استان فارس با اشاره به تحولات منطقه، بیداری اسلامی ملت های منطقه را نتیجه مقاومت ملت ایران در برابر نظام سلطه دانست.

وی به خدمات گسترده نظام اسلامی در 33 ساله گذشته به ویژه در دولت های نهم و دهم، اشاره کرد و افزود: مقاومت در برابر افزون طلبی های غرب، پیشبرد برنامه های صلح آمیز هسته ای و پیشرفت در حوزه تولید علم، هوا فضا و امور دفاعی از یک سو و سفرهای استانی دولت و درک و پیگیری مشکلات مردم از نزدیک، طرح مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها، از جمله برنامه های نظام برای حل مشکلات و حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس در ادامه به بصیرت و آگاهی مردم ایران در دفاع از نظام اسلامی اشاره کرد و افزود: مردم همواره و هر جا که احساس کنند نظام تحت فشار است به صورت خودجوش وارد صحنه می شوند و با حضور پرصلابت خود، از نظام اسلامی در برابر فشارهای غرب و شرق حمایت می کنند.

تنظیم بازار اولویت فعالیتهای شب عید است

استاندارفارس با تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار استان فارس، مهمترین مباحث مربوط به بازار شب عید استان فارس را مورد بررسی قرار داد.

حسین صادق عابدین در جلسه ستاد تنظیم بازار استان فارس با تاکید بر لزوم نظارت و بازرسی مستمر از بازار شب عید گفت: با همکاری مشترک دستگاههای اجرایی و نظارتی ، باید شاهد ثبات و آرامش مناسبی در سطح بازار استان باشیم و دراین راستا فعالیت های اطلاع رسانی و رسانه ای نیز باید با توجه ویژه ای انجام شود.

وی یادآور شد: کنترل قیمت اقلام پر مصرف در ایام پایانی سال، از اهداف مورد توجه مسئولان امر محسوب می شود.