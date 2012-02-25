سناتورهای آمریکایی بار دیگر خواستار کمک تسلیحاتی به مخالفین سوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جان مک کین" و "لیندسی گراهام" دو سناتور جمهوریخواه و "جو لیبرمن" سناتور مستقل آمریکا روز گذشته در بیانیه ای بار دیگر درخواست خود را برای تجهیز تسلیحاتی مخالفین دولت بشار اسد با هدف آنچه که توقف خشونت ها در سوریه خواندند، تکرار کردند.

سناتورهای آمریکایی همچنین در بخش دیگری از این بیانیه خواستار به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین برای جمع آوری اطلاعات و مخابره آن به مخالفان سوری و در اختیار گذاشتن تجهیزات ارتباطی، اطلاعات فنی و کمک های مالی و پزشکی به آنها شدند.

این سه سناتور در اظهاراتی مداخله جویانه از آنچه که کمک به مردم سوریه و حفاظت از آنها در برابر نیروهای دولتی خواندند، اعلام کردند باید اقدامات مملوس در این زمینه انجام شود و تمام گزینه ها را باید در نظر گرفت.

در این بیانیه آمده است که هم اکنون چندین هواپیمای بدون سرنشین برای نظارت بر انبار سلاح های کشتار جمعی در سوریه مورد استفاده قرار گرفته است.

درخواست سناتورهای آمریکایی برای کمک تسلیحاتی به مخالفین سوری درحالیست که کاخ سفید راه حل سیاسی را بهترین گزینه در این کشور معرفی کرده و "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده هرگونه تجهیز نظامی مخالفین را منوط به افشای ماهیت اصلی آنها دانسته و این اقدام را عجولانه توصیف کرده است.

همچنین "جاش ارنست" سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری در واشنگتن تجهیز تسلیحاتی مخالفین سوری را غیرعاقلانه توصیف کرد که واشنگتن در پی آن نیست.

این اظهارات پس از آن مطرح می شود که روزنامه ملیت در گزارشی به نقل از "سیبل ادموندز" کارمند سابق دفتر تحقیقات فدرال آمریکا نوشت: نیروهای آمریکایی و ناتو مخالفین سوری را در استان حکاری در جنوب شرق ترکیه آموزش می دهند.

دولت سوریه مخالفین بشار اسد را مسئول خشونت و ناآرامی در این کشور می داند، این درحالیست که اعضای ارتش سوریه آزاد در راستای تلاشهای خود برای برکنار کردن دولت اسد و جایگزین کردن آن با دولتی تحت حمایت آمریکا نیروهای امنیتی را به سرکوب مرگبار معترضان متهم می کنند.