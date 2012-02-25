به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی مسئول عمرانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، گفت: کتابخانه پیامبر اعظم(ص) در زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع و با زیربنایی بالغ بر 2 هزار متر مربع در دو طبقه در حال ساخت است.

وی درباره طبقات و بخش های مختلف این کتابخانه گفت: طبقه اول این کتابخانه شامل بخش‌های مختلفی همچون سالن مطالعه مجزا برای خواهران و برادران، بخش مخزن، بخش تخصصی کودک و نوجوان و طبقه دوم شامل فعالیت‌های جنبی از جمله برپایی نمایشگاه‌های مختلف و برگزاری کلاس‌های آموزشی است.

رضایی با بیان این‌که کار تکمیل این پروژه از 5 دی ماه امسال آغاز شده است، گفت: عملیات تکمیل این کتابخانه همچنان ادامه دارد و در حال حاضر 75% پیشرفت فیزیکی داشته است.

