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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

با 204 میلیون تومان اعتبار/

کتابخانه پیامبر اعظم(ص) شهر ری افتتاح می‌شود

کتابخانه پیامبر اعظم(ص) شهر ری افتتاح می‌شود

مسئول عمرانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، از افتتاح کتابخانه پیامبر اعظم (ص) شهرری با تأمین اعتبار 204 میلیون تومان تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی مسئول عمرانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، گفت: کتابخانه پیامبر اعظم(ص) در زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع و با زیربنایی بالغ بر 2 هزار متر مربع در دو طبقه در حال ساخت است.

وی درباره طبقات و بخش های مختلف این کتابخانه گفت: طبقه اول این کتابخانه شامل بخش‌های مختلفی همچون سالن مطالعه مجزا برای خواهران و برادران، بخش مخزن، بخش  تخصصی کودک و نوجوان و طبقه دوم شامل  فعالیت‌های جنبی از جمله برپایی نمایشگاه‌های مختلف و برگزاری کلاس‌های آموزشی است.

رضایی با بیان این‌که کار تکمیل این پروژه از 5 دی ماه امسال آغاز شده است، گفت: عملیات تکمیل این کتابخانه همچنان ادامه دارد و در حال حاضر 75% پیشرفت فیزیکی داشته است.
 

کد مطلب 1542978

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