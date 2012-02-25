30 میلیارد ریال برای نصب تندیسها در اردبیل هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر شنبه در جلسه هماهنگی شهرداران مناطق چهارگانه اردبیل اضافه کرد: نصب تندیس و المانهای مختلف در میادین شهر اردبیل یکی از برنامه های شهرداری در سال جاری بود.

وی با بیان اینکه این مهم در سال آینده نیز پیگیری خواهد شد، افزود: در سال 91 چندین تندیس روحانیون شهید اردبیل که هم اکنون در مرحله ساخت قرار دارد، در میادین ورودی و خروجی شهر اردبیل نصب خواهیم کرد.

شهردار اردبیل با اشاره به طرحهای مشارکتی شهرداری با بخش خصوصی خواستار توجه شهرداران مناطق به سرمایه گذاری در ایجاد پارکهای تفریحی شد و افزود: در این راستا بزرگترین شهربازی و پارک آبی استان با مشارکت 70 میلیارد ریالی بخش خصوصی در دریاچه شورابیل احداث و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

وی ایجاد پارک آبی را در مرحله مذاکره با بخش خصوصی دانست و یادآور شد: شورای شهر در این خصوص با یک شرکت خصوصی وارد مذاکره شده که در صورت انجام توافقات بزرگترین شهربازی استان در محدوده دریاچه شورابیل احداث خواهد شد.

بدری با بیان اینکه پارک آبی برای اولین بار در اردبیل احداث می شود، تصریح کرد: شهرداری اردبیل طرحهای متعدد مشارکتی را در دست اقدام دارد که یکی از آنها پارک آبی شورابیل است و تلاش می شود با همکاری نزدیک این مجتمع در سال آینده عملیاتی شود.

وی با اشاره کمبود پارکهای بزرگ در سطح شهر اردبیل عنوان کرد: در سال 91 پنج پارک بزرگ در هر یک از مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل و در شورابیل احداث می شود تا سرانه فضای سبز اردبیل افزایش یابد.

بدری برخورداری از ست ورزشی را از ویژگیهای این پارکها برشمرد و متذکر شد: فرهنگ سازی و ترغیب مردم به ورزش و نیز توسعه ورزشهای همگانی از مهمترین اهداف این طرح بوده که از دو سال پیش در پارکهای اردبیل پیاده سازی و در پنج پارک در دست اجرا وجود خواهد داشت.

