حوزه های علمیه هنوز درباره فقه حکومتی کار اساسی انجام نداده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رضا رمضانی با اعلام اینکه این موضوع مهم، یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری است، افزود: ایشان در سخنرانی مهم خود برای اعضای خبرگان رهبری در شهریور امسال به این نکته اشاره فرموده اند.

وی اظهارداشت: براساس شنیده ها گامهای مقدماتی خوبی در این زمینه برداشته شده که امید است با جدت و مهندسی دقیق برنامه ای، دراین عرصه کارعلمی و محتوایی مناسبی صورت گیرد.

نماینده مقام معظم رهبری در کشور آلمان گفت: معمار بزرگ انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) فقه را فلسفه عملی حکومت می دانستند و معتقد بودند، اسلام در احکام حکومتی از غنا و محتوای کاملی برخوردار است.

وی افزود: امام راحل بر این باور بود که اسلام هم برنامه اداره حکومت را دارد و هم درعصر تکنولوژی این قدرت را می تواند داشته باشد که حکومتی بر پایه اسلام تشکیل دهد.

آیت الله رمضانی ادامه داد: براین اساس ایشان با اصل مترقی ولایت فقیه، شالوده نظام جمهوری اسلامی را پی ریزی و تا پایان دهه اول انقلاب، آن را رهبری کردند.

وی گفت: تعمق و ژرف نگری در اندیشه فقهی مکتب اهل البیت (ع) این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که قوانین اسلام هرآنچه را که مربوط به حوزه رفتاری انسان است، مورد توجه قرار داده و آنچه را که نیاز بوده، فرو گذار نکرده و برای هر آنچه که زمینه و بستر سعادت آدمی را فراهم می سازد، حکم و قانون ویژه ای را بیان کرده است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری گفت: حکومت دینی ازاین توانمندی برخوردار است که بستر ترقی و تکامل را برای همه افراد جامعه فراهم آورد و بنابراین حاکمیت دینی باید تلاش کند که این مهم را در جامعه دینی محقق سازد.

وی افزود: آنچه که توجه به آن ضروری به نظر می رسد اینکه در مجامع بین المللی، حضور مردم برای مقبولیت یک نظام سیاسی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است و اسلام به عنوان یک دین کامل و جامع آن را امضا و تائید کرده و درسیره عملی پیامبراکرم (ص) واهل بیت (ع) مورد توجه جدی قرار گرفته است.

رمضانی یادآورشد: واژه مردم سالاری دینی که در تعابیر مقام معظم رهبری بکار برده شده است نیز حکایت از این امر مهم دارد؛ چه اینکه امام راحل نیز مسئله توجه به آرای ملت و نقش مردم در حاکمیت را برجسته دانسته و بر این باور بود که مردم با حضور درانتخابات هم می توانند سرنوشت خود را تعیین کنند و هم زمینه ثبات، تقویت و کارآمدی بیشتر نظام را فراهم آورند.