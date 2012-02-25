هفت پروژه منابع طبیعی در سفر دولت به گلستان افتتاح می شود

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح ها با اعتبار 9 میلیارد و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی افتتاح می شود.

وی اظهار داشت:پروژه‌های افتتاحی مذکور در بخش آبخیزداری شامل چهار پروژه سنگی ملاتی در شهرستانهای رامیان، کلاله، آزادشهرو گالیکش با اعتبار هفت میلیاردو 200 میلیون ریال است.

وی عنوان کرد: با انجام آن 750 خانوار شامل 8روستا از آن بهر‌مند خواهند ش و موجب اشتغالزایی دو هزار و 150 روز شده است.

سلامتی گفت: همچنین 3 پروژه در بخش حفاظت افتتاح خواهد شد که شامل احداث سه پایگاه اطفاء حریق در شهرستانهای گرگان- گالیکش و کلاله با اعتبار دو میلیارد ریال است و موجب بهرمندی مجموع استان گلستان خواهند شد.

گلستان 450 هزار هکتار عرصه های جنگلی دارد.

