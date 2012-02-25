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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

سلامتی در گفتگو با مهر:

هفت پروژه منابع طبیعی در سفر دولت به گلستان افتتاح می شود

هفت پروژه منابع طبیعی در سفر دولت به گلستان افتتاح می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: هفت پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در سفر ریاست جمهور به استان افتتاح خواهد شد.

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح ها با اعتبار 9 میلیارد و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی افتتاح می شود.

وی اظهار داشت:پروژه‌های افتتاحی مذکور در بخش آبخیزداری شامل چهار پروژه سنگی ملاتی در شهرستانهای رامیان، کلاله، آزادشهرو گالیکش  با اعتبار هفت میلیاردو 200 میلیون ریال است.

وی عنوان کرد: با انجام آن 750 خانوار شامل 8روستا از آن بهر‌مند خواهند ش و موجب اشتغالزایی دو هزار و 150 روز شده است.

سلامتی گفت: همچنین 3 پروژه در بخش حفاظت افتتاح خواهد شد که شامل احداث سه پایگاه اطفاء حریق در شهرستانهای گرگان- گالیکش و کلاله با اعتبار دو میلیارد ریال است و موجب بهرمندی مجموع استان گلستان خواهند شد. 
 
گلستان 450 هزار هکتار عرصه های جنگلی دارد.
 
کد مطلب 1542982

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