رباط کریم و بهارستان رنگ و بوی انتخاباتی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، 16 نامزد انتخاباتی که 6 نفر آنان را خانمها تشکیل داده رقابت انتخاباتی خود را دو روز است که آغاز کرده و هر کدام به عناوین مختلف درصدد تبلیغ توانمندی خود هستند.

در این دوره از انتخابات دو نفر روحانی نیز در این عرصه با یکدیگر رقابت دارند و نکته حائز اهمیت در این دوره این است که تعامل و همدلی جالبی بین ستادهای تبلیغاتی کاندیداها وجود دارد، چرا که در اولین روز شروع تبلیغ رسمی که هر یک از ستادها در حال تزئین کردن محل خود بوده و از آنجاییکه برخی از کاندیداها در کنار هم به فاصله چند متر ستاد داشتند، کمک حال یکدیگر بودند و این امر نشانگر شعور و درک بالای اجتماعی و سیاسی این افراد است.

یکی از مسئولین ستاد تبلیغاتی در بخش گلستان گفت: خوشبختانه در این شهرستان شور و حال انتخاباتی بسیار مطلوب است و همه با تعامل و همدلی به یک هدف فکر می کنند آن هم حضور مردم در پای صندوقهای اخذ رای و انتخاب فرد اصلح.

حاج نعمت آقا محمدی تصریح کرد: کاندیداهای باید نقاط ضعف تبلیغات را در دستور کار خود قرار دهند و با کوچک ترین انتقاد یا پیشنهاد جبهه گیری نکنند چون اساس نظام ما بر اساس تفکرات درونی مردم است.

وی اظهار داشت: ملت شجاع و قهرمان ایران و همچنین کاندیداها در طول 33 سال از عمر پربرکت این نظام اسلامی و در کنار برخی ضعف ها، پیروزی های ارزشمندی را کسب نموده و بر نقاط ضعف و قوت تبلیغات به خوبی آگاه هستند.

این مسئول ستاد تبلیغاتی ادامه داد: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این مقطع حساس جهانی برای ایران اسلامی اهمیت ویژه ای دارد و باید به مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای فکر کنیم چرا که این حضور برای ایران اسلامی یک موضوع کاملا حیاتی و اساسی به شمار می رود.

وی در پایان به کاندیداها و هواداران آنان توصیه کرد که در موقعیت حساس از هرگونه توهین و افترا که می تواند در زمینه کاهش حضور حداکثری اثرگذار باشد، خودداری کنند.

در این شهرستان برخی از نامزدهای انتخاباتی که بنا به دلایلی از دور این رقابتها باز مانده اند برای جلب حضور حداکثری نیز دست به کار شده و با وجود تبلیغات مسموم از هیچ تلاشی برای حضور هواداران در پای صندوق های اخذ رای کوتاهی نمی کنند و با ارسال پیامک به همه شهروندان به ویژه هواداران خود شور و حال تبلیغات اتنخاباتی را در این شهرستان دو چندان کرده اند.

یکی دیگر از مسئولین ستاد انتخاباتی کاندیدایی که از دور این انتخابات حذف شده است نیز گفت: حفظ ارزشها و دستاوردهای اصیل این نظام برای ما از نان شب هم واجب تر است.

محمود حسینی شعار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خیلی ها بر این باور بودند که با رد صلاحیت برخی از نامزدهای انتخاباتی هواداران و حامیان آنان حضور در پای صندوقهای اخذ رای را تحریم خواهند کرد.

وی ادامه داد: این گونه افکار، افکار دشمنان این نظام می باشد چرا که مصلحت بر این بود که فلان نامزد در این دوره و در این مقطع حاضر نشود و به این دلیل ما نمی توانیم اصل نظام را زیر سئوال ببریم.

حسینی شعار گفت: ما همگی در روز 12 اسفند برای خنثی سازی توطئه های دشمنان این نظام و برخی از بدخواهان این انقلاب مشتاقانه پای صندوق های اخذ رای حاضر خواهیم شد.

در حال حاضر در نقاط مختلف شهرستان رباط کریم و بهارستان ستادهای کاندیدا فعال است و طرفداران نامزدها در حال نصب بروشورها در مکان های تعیین شده، هستند.