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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۳

یک نامزد مجلس از حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس انصراف داد

یک نامزد مجلس از حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس انصراف داد

نوشهر - خبرگزاری مهر: یک کاندیدای انتخاباتی از حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس با ارسال نامه‌ای از کاندیداتوری در این حوزه انصراف داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدپور که پیش از کاندیداتوری به عنوان رئیس آموزش و پرورش چالوس فعالیت می کرد، انصراف خود را طی نامه‌ای اعلام کرد.

وی در نامه‌ خود با اشاره به دلیل ثبت‌ نام در انتخابات اشاره کرد و گفت: با عنایت به مصوبه دولت مبنی بر تفکیک حوزه‌های انتخاباتی نوشهر و چالوس از مدیریت آموزش و پرورش چالوس استعفا و به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت ‌نام کرده بودم.

محمدپور اضافه کرد: متاسفانه لایحه تفکیک حوزه‌ های انتخاباتی مورد اقبال نمایندگان مجلس قرار نگرفت و به دوره بعد موکول شد که برای اجتناب از تشتت آرا در جبهه متحد اصولگرایان به این نتیجه رسیدیم و توفیق حضور در این رقابت را به سایر دوستان می‌سپارم.

وی افزود: یقین دارم با نصب‌العین قرار دادن منویات مقام معظم رهبری و با حضور حداکثری و آگاهانه در پای صندوق‌ های اخذ رای به کسی رای خواهید داد که معتقد به مبانی و اصول نظام اسلامی، حامی ارزشهای انقلاب و روحانیت، دارای روحیه ایثار و شهادت، حسن شهرت و بدور از کانون قدرت و ثروت بوده و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه داشته باشد.

در حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس با انصراف حسن محمدپور، تعداد کاندیداهای این حوزه انتخابیه به 9 نفر رسید.

کد مطلب 1542985

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