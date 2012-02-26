افتتاح دو هزار نمازخانه در مدارس تا مهر 91

داوود نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 50 درصد از این نمازخانه ها در مدارس قدیمی که نیاز به تخریب و نوسازی دارند، قرار دارند و بقیه در مدارس جدید راه اندازی می شوند.

وی ادامه داد: این دو هزار نمازخانه در سالنهایی که تنها به اقامه نماز و امور مذهبی اختصاص یافته ایجاد شده است و چند منظوره نخواهد بود.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تامین منابع سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: همچنین در حال ساخت سالنهای چند منظوره در مدارس هستیم که البته الویت آنها نیز با نمازخانه است و در الویتهای بعدی تبدیل به کتابخانه، سالن قرائت کتاب و ...نیز می شود.

نعیمی همچنین از افتتاح 329 نمازخانه در مدارس سراسر کشور در دهه فجر امسال خبر داد.