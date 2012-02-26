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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افتتاح دو هزار نمازخانه در مدارس تا مهر 91

افتتاح دو هزار نمازخانه در مدارس تا مهر 91

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تامین منابع سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: تا مهرماه سال 91، بیش از دو هزار نمازخانه در مدارس کشور راه اندازی و افتتاح می شود.

داوود نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 50 درصد از این نمازخانه ها در مدارس قدیمی که نیاز به تخریب و نوسازی دارند، قرار دارند و بقیه در مدارس جدید راه اندازی می شوند.

وی ادامه داد: این دو هزار نمازخانه در سالنهایی که تنها به اقامه نماز و امور مذهبی اختصاص یافته ایجاد شده است و چند منظوره نخواهد بود.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تامین منابع سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: همچنین در حال ساخت سالنهای چند منظوره در مدارس هستیم که البته الویت آنها نیز با نمازخانه است و در الویتهای بعدی تبدیل به کتابخانه، سالن قرائت کتاب و ...نیز می شود.

نعیمی همچنین از افتتاح 329 نمازخانه در مدارس سراسر کشور در دهه فجر امسال خبر داد.

کد مطلب 1542986

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