به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو.اس.ای. تودی، یک ماه از انتشار دومین رمان سارا مک کوی به نام «دختر نانوا» می‌گذرد و این اثر توانسته به یکی از کتاب‌های پرفروش آمریکا بدل شود.



مک کوی این کتاب را با الهام از سفری که در سال 2007 به ال پاسو در تگزاس داشت، نوشته است.



وی در این سفر حین دیدار از بازاری محلی به زن سالخورده‌ 80 ساله‌ای برخورد می‌کند که وی در حال فروختن نان است.



مک کوی دلیل حضور این زن آلمانی در ال پاسو را جویا می‌شود و وی در پاسخ می‌گوید که در ماه‌های آخر جنگ جهانی دوم با یک سرباز آمریکایی ازدواج کرده و پس از پایان جنگ برای زندگی به ال پاسو آمده‌اند.



این جمله تلنگری بود برای این نویسنده جوان که دست به قلم ببرد و«دختر نانوا» را بر روی کاغذ بیاورد.



رمان مزبور ماجرای 2 زن را روایت می‌کند که از لحاظ فرهنگی و نسلی تفاوت شایان توجهی دارند.



یکی از آنان الزی اشمیت زن سالخورده‌ای است که در سال 1945 پس از سپری کردن دورانی وحشت‌انگیز در طول جنگ جهانی دوم ازدواج کرده و به ال پاسو می‌آید.



دیگری ربا آدامز، خبرنگار یک مجله محلی است که پس از گذشت 60 سال برای تهیه گزارشی به دیدن الزی می‌آید. او قصد دارد گذشته تاریک این زن سالخورده را کشف کند.



الزی از ارائه توضیح سر باز می‌زند و ربا مجبور می‌شود بارها به نانوایی‌اش رجوع کند.



«دختر نانوا» 2 داستان را که یکی در ال پاسوی امروزی و دیگری در آلمان نازی می‌گذرد، در راستای هم و به طور متناوب روایت می‌کند.



درون‌مایه رمان به گفته خود نویسنده شجاعت، وفاداری و بخشش است.



نخستین اثر مک کوی «زمانی که در پورتوریکو برف بارید» است که این کتاب هم خوانندگان بیشماری را به سوی خود جلب کرد.