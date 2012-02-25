کسب سه مدال نقره توسط کاراته کاهای قمی

به گزارش خبرنگار مهر، کاراته‌کای قمی موفق به کسب مقام دوم، عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره رقابت‌های کاراته قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی امید شد.



در آخرین روز از رقابت‌های قهرمانی کشور کاراته و انتخابی تیم ملی، کاراته کاهای رده سنی امید در کومیته انفرادی به مصاف هم رفتند که در وزن منهای 68 کیلوگرم نماینده زنجان اول شد و کاراته کای قمی موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد.



طبق برنامه ریزی فدراسیون کاراته، در وزن منهای 68 کیلوگرم کومیته انفرادی تیم ملی کاراته رده سنی امید که 107 کاراته کا شرکت داشتند، محمد غلامحسینی از زنجان مقام نخست را به دست آورد و صاحب مدال طلا شد و سید امیر حسین موسوی پور از قم در جای دوم ایستاد، ضمن اینکه مصطفی پور فرج از تهران و مصطفی کامیاب از کرمان مشترکاً عنوان سومی را کسب کردند.



نایب قهرمانی کاراته کای قمی در انتخابی تیم ملی نوجوانان



کاراته کای قمی توانست عنوان دوم و مقام نایب قهرمانی رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته رده سنی نوجوانان را از آن خود کند.



در مسابقات قهرمانی کشور کاراته در شهر تبریز که جنبه انتخابی تیم ملی را نیز داشت، در وزن منهای 63 کیلوگرم کومیته انفرادی نوجوانان که 63 نفر شرکت کننده داشت، کیوان محبوبی از گیلان عنوان نخست را بدست آورد، علیرضا قاضی از قم در مکان دوم ایستاد، علی احمدی از تهران ودانیال زحمتکش از گیلان مشترکاً مقام سوم را کسب کردند.



مدال نقره کاراته کای قمی در انتخابی تیم ملی جوانان



کاراته کای قمی موفق به کسب مقام نایب قهرمانی و مدال نقره رقابت های کاراته قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جوانان شد.

در این رقابت ها که همانند پیکارهای رده های سنی نوجوانان و امید به میزبانی هیئت کاراته استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگزار شد، در وزن به اضافه 76 کیلوگرم امیر آرام بن از آذربایجان غربی موفق شد با غلبه بر حریفان به مدال طلا دست یابد، سجاد شمس از قم صاحب مدال نقره شد و رضا کارکن از توابع تهران و میلاد موسوی از مازندران مشترکاً در مکان سوم قرار گرفتند.



در مسابقات قهرمانی کشور کاراته و انتخابی تیم ملی این رشته ورزشی پر طرفدار، چهره های مطرح در بخش کومیته انفرادی جوانان در تبریز از استان های همدان، تهران، البرز، آذربایجان غربی و فارس در کسب مدال طلا اوزان مختلف سهیم شدند.

