مانور انتخابات در 1190 شعبه گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر شنبه در حاشیه پانزدهمین جلسه ستاد انتخابات استان افزود: این مانور به منزله آخرین آزمایش شعب اخذ رأی استان و سیم کارتهای مربوطه است که با حضور همه اعضای شعب برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری فرایند تمام الکترونیک انتخابات در حوزه علی آباد کتول عنوان کرد: نتیجه رأی گیری در این حوزه بلافاصله پس از اتمام فرایند انتخابات مشخص خواهد شد، اما در 6 حوزه دیگر استان پس از شمارش دستی و جمع بندی نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.
جمشیدی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر برگزاری یک انتخابات سالم با حضور گسترده و فراوان مردم مهمترین مأموریت نظام جمهوری اسلامی ایران است افزود: تمام تمهیدات لازم جهت برگزاری یک انتخابات پرشور و قانونمند از آموزش گرفته تا جلسات تبیینی، توجیهی ، اطلاع رسانی و مباحث امنیتی در استان گلستان صورت گرفته است.
وی گفت: انشاالله در روز جمعه شاهد حضور گسترده و دشمن شکن مردم ولایت مدار استان در پای صندوقهای رأی خواهیم بود.
در این جلسه اعضای کمیته های ستاد انتخابات استان گزارشی از آخرین اقدامات خود را ارائه کردند.
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