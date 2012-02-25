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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

جمشیدی:

مانور انتخابات در 1190 شعبه گلستان برگزار می شود

مانور انتخابات در 1190 شعبه گلستان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان گلستان گفت: در تمام هزار و 190 شعبه اخذ رأی استان روز دوشنبه مانور انتخابات برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر شنبه در حاشیه پانزدهمین جلسه ستاد انتخابات استان افزود: این مانور به منزله آخرین آزمایش شعب اخذ رأی استان و سیم کارتهای مربوطه است که با حضور همه اعضای شعب برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری فرایند تمام الکترونیک انتخابات در حوزه علی آباد کتول عنوان کرد: نتیجه رأی گیری در این حوزه بلافاصله پس از اتمام فرایند انتخابات مشخص خواهد شد، اما در 6 حوزه دیگر استان پس از شمارش دستی و جمع بندی نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

جمشیدی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر برگزاری یک انتخابات سالم با حضور گسترده و فراوان مردم مهمترین مأموریت نظام جمهوری اسلامی ایران است افزود: تمام تمهیدات لازم جهت برگزاری یک انتخابات پرشور و قانونمند از آموزش گرفته تا جلسات تبیینی، توجیهی ، اطلاع رسانی و مباحث امنیتی  در استان گلستان صورت گرفته است.

وی گفت: انشاالله در روز جمعه شاهد حضور گسترده و دشمن شکن مردم ولایت مدار استان در پای صندوقهای رأی خواهیم بود.
در این جلسه اعضای کمیته های ستاد انتخابات استان گزارشی از آخرین اقدامات خود را ارائه کردند.


 
کد مطلب 1542989

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