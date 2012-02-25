مجلس قوی در مشارکت حداکثری مردم ایجاد می شود

اردشیر نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات فرصتی است برای تغییرات مورد نظر مردم و هرچه مشارکت و حضور حداکثری بیشتر باشد، تغییرات به راحتی انجام می شود.
وی بیان داشت: ما معتقدیم که از تمام ظرفیتها استفاده شود تا حضور حداکثری را در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد باشیم.
نوریان تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانونگذاری، مسئولیت مهم نظارت و کنترل قوای دیگر بهویژه قوه مجریه را هم بر عهده دارد.
شهردار سابق شهرکرد ورود افراد اصلح به مجلس را از مهمترین ضروریات تشکیل مجلسی سالم و صالح دانست و یادآورشد: التزام و اعتقاد به چارچوبهای نظام جمهوری اسلامی، اصل ولایت فقیه، مردمی بودن نظام، حاکمیت مبانی دین بر جامعه و رعایت الزامات قانونی از مهمترین ویژگیهایی است که یک داوطلب متعهد باید دارای آن باشد.
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