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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

نوریان در گفتگو با مهر:

مجلس قوی در مشارکت حداکثری مردم ایجاد می شود

مجلس قوی در مشارکت حداکثری مردم ایجاد می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: داوطلب انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و شهردار سابق شهرکرد گفت: هرچه مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشد نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قوی تر خواهد بود.

اردشیر نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات فرصتی است برای تغییرات مورد نظر مردم و هرچه مشارکت و حضور حداکثری بیشتر باشد، تغییرات به راحتی انجام می شود.

وی بیان داشت: ما معتقدیم که از تمام ظرفیتها استفاده شود تا حضور حداکثری را در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد باشیم.

نوریان تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی علاوه‌ بر وظیفه‌ قانون‎گذاری، مسئولیت مهم نظارت و کنترل قوای دیگر به‌‎ویژه قوه مجریه را هم بر عهده دارد.

شهردار سابق شهرکرد ورود افراد اصلح به مجلس را از مهم‌ترین ضروریات تشکیل مجلسی سالم و صالح دانست و یادآورشد: التزام و اعتقاد به چارچوبهای نظام جمهوری اسلامی، اصل ولایت فقیه، مردمی بودن نظام، حاکمیت مبانی دین بر جامعه و رعایت الزامات قانونی از مهم‌ترین ویژگیهایی است که یک داوطلب متعهد باید دارای آن باشد.

این داوطلب نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادامه بر لزوم حضور حداکثر مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: حضور به موقع و حماسی مردم در عرصه‌های مختلف نظام موضوعی است که همواره وجود داشته و غیر قابل انکار است زیرا این نظام یک نظام مردم‌سالار دینی است و مردم نقش مهمی در آن ایفا می‌کنند.
کد مطلب 1542990

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