پیش داوری ازجمله آسیبهای تهدید کننده انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر شنبه در نشست شورای تامین استان در یاسوج افزود: شورای تامین با افراد و نامزدهایی که قبل از شمارش تک به تک آرای صندوقهای اخذ رای و اعلام نتیجه نهایی از سوی متولیان انتخابات، اعلام پیروزی کنند، برخورد قانونی وقاطع خواهد کرد.

وی اظهار داشت: در دوره‌های گذشته قبل از شمارش همه صندوقها و اعلام نتایج نهایی، برخی نامزدها و هواداران آنها با اعلام پیروزی، ایجاد شبهه و جو روانی می‌کردند و این همان حرکتی است که سرآغاز فتنه سال 88 در انتخابات ریاست‌ جمهوری شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اگر چنین حرکتی در هر کدام از حوزه‌های انتخابیه استان اتفاق بیفتد و عده‌ای بخواهند نظم شهر را به هم بریزند و شیرینی انتخابات را در کام مردم تلخ کنند با برخورد قاطع نیروهای حافظ امنیت مردم مواجه می‌شوند و مماشاتی در این زمینه نیست.

وی افزود: چیزی که باید در میان همه ما با هر گرایش و تفکری مشترک باشد، رعایت قانون است و هر کسی پایبند قانون باشد محترم است و کسی که بخواهد قانون را دور بزند جایگاهی ندارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دیدار با دانشجویان دانشگاههای استان گفت: به همه آنها و عموم مردم ولایی استان اطمینان می‌دهم که به‌عنوان خادمی کوچک در کنار مجموعه عوامل انتخابات و به کمک دلسوزان نظام اسلامی دست به دست هم می‌دهیم تا انتخاباتی سالم، با نشاط و پرشور برگزار شود.

نیکزاد با بیان اینکه انتخابات آبروی نظام اسلامی و انقلاب شکوهمند ایران است، بیان داشت: هر کسی که دلسوز نظام باشد اجازه نخواهد داد از انتخابات که فرصتی برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و موهبتی الهی است برای ضربه زدن به نظام استفاده شود.

وی تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که رای هر عزیزی در محرومترین و دور افتاده‌ترین نقطه این استان در سرنوشت انتخابات مؤثر بوده و به خوبی از آن صیانت می‌شود و این رای با رای دیگر مسئولان و حتی بالاترین مقام این کشور یکی است.