حمایت حزب مؤتلفه اسلامی از نمایندگان قم

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه که توسط محمد عرب دبیر کل حزب موتلفه اسلامی استان قم صادر شده آمده است: مردم انقلابی و شهید پرور استان قم با توجه به فرا رسیدن ایام انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای‌(مدظله العالی) مبنی بر حضور پر شور مردم در پای صندوق‌های رأی و لزوم انتخاب افراد اصلح جهت ورود به مجلس شورای اسلامی، حزب مؤتلفه اسلامی استان قم ضمن دعوت از مردم شریف، غیور، بصیر و همیشه در صحنه استان قم برای حضور در پای صندوق‌های رأی، با تبعیت از حضرات آیات و علماء و اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حمایت خود را از آقایان دکتر علی لاریجانی، حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی و حجت الاسلام والمسلمین آشتیانی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد.



در ادامه این بیانیه آمده است: امید است ان شاء الله این انتخابات برگ زرین دیگری بر افتخارات امت اسلامی ایران بیافزاید و موجبات رضایت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و نایب بر حقش حضرت آیت الله العظمی خامنه ای را فراهم سازد.



گفتنی است، حزب مؤتلفه اسلامی، با نظر مبارک امام خمینی تأسیس شد و نزدیک به 45 سال است که در خط امام و فقاهت و روحانیت اسلام و در خدمت مردم خداجو و آگاه ایران، به تلاش و جهاد و تقدیم خدمت همت گماشته است.

