درك ادبيات ايراني در آلمان بررسي مي شود

به گزارش خبر نگار ادبي خبرگزاري مهر غرفه آلمان با حمايت وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه 22 ارديبهشت در سالن شماره41 درنمايشگاه كتاب تهران سه برنامه ادبي برگزار خواهد كرد. ابتدا نشست " در ك ادبيات ايران و به عكس" ساعت 30/9 صبح با حضور آقاي" اشتفان وايدنر" و" هانس اولريش مولراشوفه" در مورد كتاب هاي ايراني كه در آلمان خوانده مي شود و بررسي دلايل موفقيت و جاذبه آنها براي خوانندگان آلماني تشكيل خواهدشد، سپس در برنامه ي " لوريك لاين برلين" كه در ساعت 14 برگزارمي شود آقاي "ها يكواشترونگ" از كارگاه ادبيات آلمان به معرفي پروژه ي اينترنتي در مورد شعر در سطح بين المللي توسط كارگاه ادبيات برلين خواهد پرداخت. " خانم پروفسور آنه ماري اشتفان شيمل و مجله فيكرون و فن " سومين برنامه اين غرفه است كه آقاي اشتفان وايدنر مدير مسؤول مجله" فيكرون و فن" به سخنراني در مورد پروفسور ماري شيمل و معرفي اين مجله خواهد پرداخت . خانم شيمل كه چند ماه پيش در گذشته است مدت زيادي مديريت مجله فيكرون وفن (هنر و انديشه) را كه در مورد هنر و تاثيرات آن مي باشد، به عهده داشت. ساعت برگزاري اين برنامه اعلام نگرديد. مجله فيكرون و فن هم اكنون به زبان فارسي نيز در دسترس است.