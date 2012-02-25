آثار نقاشیان روی دیوار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه 5 اسفند ماه با حضور تیمسار جهاندار سرشار، استاد حمید عجمی، دکتر محمدرضا کلایی، دکتر محمد خانی، علیرضا امینی‌مقدم، کامبیز حضرت‌پور، علی حضرت‌پور، رشید مختاری، محسن ابراهیمی، ایرج شایسته‌پور، غلامرضا فیروزی، عظیم زرین کوب، هنگامه صدری، بهرام حنفی، محمد معمار زاده، محمد محمودی، امیرشاهرخ فریوسفی، احمد آریامنش، علی گنجی، عبدالناصر فتی سلمان، رسول اولیازاده، دکتر نیکولا ناخوتسریشویلی رایزن فرهنگی گرجستان و... نمایشگاه نقاشی‌خط های محمد سعید نقاشیان افتتاح شد.

نمایشگاه نقاشی‌خط‌های محمد سعید نقاشیان باعنوان نیستان مجموعه‌ای است که بر مبنای اندیشه‌های مولانا در دیباچه اول مثنوی که با بشنو از نی چون حکایت می‌کند آغاز شده با هنر نمایی حمیدرضا شجاعی نوازنده کمانچه، محمدرضا کلایی (آواز) و محمد رضا توکل‌زاده نوازنده تنبک به انجام رسید.

محمد سعید نقاشیان در حاشیه این مراسم گفت: نیستان حاصل 21 سال کار در حوزه خوشنویسی سنتی است که در این نمایشگاه به گونه‌ای دگرگون عرضه شده. نیستان راوی آتشی است سوزان که به جان نیستان افتاد و نی و نیستان را جملگی بسوخت که در پایان، نه نی ماند و نه نیستان. نی تجلی کرد و نایی را به نواختن وادار کرد.

این هنرمند افزود: در این نمایشگاه 19 اثر به مصداق 19 بیت اول مثنوی پدیدار گشت که 15 عدد آن به مرحله دیدار مخاطبان رسید. مولانا گفت: بشنو، پس شنیدن را مرحله‌ای از کمال خواند و من نوشتن آن شنیده‌ها را به آیینه تصویر کشیدم.

وی ادامه داد: در آثارم از واژه‌نویسی پرهیز کردم و در قالب فرم حروف سعی به رازآلود بودن نی و نای و نیستان داشتم. نیستان راوی نفیر نی است که از نیستان ازل دور افتاد و فریاد می‌کند جدایی‌اش را تا ذهن مخاطب را به فضایی خیالی از نیستان ببرد.

نقاشیان بیان کرد: نیستان، در قالب کادرهای افقی به تصویر کشیده شده‌اند نمادی است و روایتگر که روایت می‌کند رنگ و فرم و معنا را. حروف در کنار تمثیلاتی از نی به معنای جدا، راوی و روایتگر نیستی‌ای است که هستی‌ای را در پی دارد. در این نمایشگاه سعی کردم فرم و رنگ را به معنای نیستان نزدیک کنم که ذهن مخاطب آن را درک کند و خیالش را به خیالستان جمال بکشاند.

وی خاطرنشان کرد: رنگها رنگ‌هایی ایرانی، کادرها، کادرهای روایتگر که تا ابد روایت می‌کند انسانی را که از نیستان وصلش جدا گشته و اشتیاق دارد تا به آنجا برسد.



این نمایشگاه در شب اول خود با فروش 20 میلیون تومانی آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با آثار نمایشگاه‌های گذشته نقاشیان چه از لحاظ استفاده از متریال و تکنیک و چه در بحث جنبه مفهومی تفاوت بسیاری دارد.

به گفته این هنرمند، در این نمایشگاه دیگر با واژه روبرو نیستم و بیشتر فرم و مفهوم باطنی حروف مد نظر است. این مجموعه در قالب نقاشیخط و با تکنیک‌های متنوع ارائه شده است.

نقاشیان گفت: در آثاری که در این نمایشگاه به نمایش درآمده، در کنار اشاره به رنگها و فرمهای ایرانی، نی حرف اول را می‌زند و به نوعی اندیشه های مولانا را در قالب این آثار به تصویر کشیده و مورد بررسی قرار داده است.

وی همچنین خود را شاگرد اساتیدی چون استاد صداقت جباری، جناب استاد جلیل رسولی و جناب استاد افجه ای می‌داند و معتقد است: این هنرمندان بزرگ با تکیه بر دانش نقاشی که داشتند توانستند میان هنر خوشنویسی سنتی و نقاشی مدرن یک تلفیق ایجاد کنند که به بین‌المللی شدن این هنر بسیار کمک کرد.

نقاشیان، دانش آموخته رشته گرافیگ است که تاکنون بیش از 20 نمایشگاه داخلی و خارجی را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است.

15 اثر به نمایش در آمده در نمایشگاه نیستان تا 12 اسفندماه، همه روزه غیر از سه‌شنبه‌ها از ساعت 16 تا 20 در معرض دید هنر دوستان خواهد بود.