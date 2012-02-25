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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

خیرخواهان در گفتگو با مهر:

برخورد پلیس با متخلفان انتخاباتی قاطع و جدی است

برخورد پلیس با متخلفان انتخاباتی قاطع و جدی است

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان کرج از برخورد جدی و قاطع پلیس با متخلفان انتخاباتی به ویژه در امر تبلیغات خبر داد و گفت: این برخوردها از امروز تشدید می شود.

عبدالرضا خیرخواهان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات صورت گرفته در نیروی انتظامی در جهت برخورد با تخلفات انتخاباتی گفت: در سه روز گذشته از زمان تبلیغات پلیس سعی داشته دوستانه و با تذکر تخلفات را کاهش دهد اما از امروز به بعد برخوردی قاطع و جدی با متخلفان انتخاباتی صورت می گیرد.

وی افزود: تمام پتانسیل و توان پلیس برای برقراری نظم و امنیت اجتماعی هم در روز رای گیری و هم در ایام تبلیغات به کار گرفته شده و تیم های کارشناس پلیس به طور شبانه روزی اقدامات و تبلیغات انتخاباتی را رصد کرده و با هرگونه تخلفی برخورد می کنند.

وی تصریح کرد: هر اقدامی در جهت ایجاد تنش، جریان سازی و تخلف در فضای انتخابات جرم محسوب شده و به جد با انها برخورد می شود.

فرمانده انتظامی کرج گفت: آب در هاون دشمن ریختن خیانت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و نیروی انتظامی با پیروی مطلق از مقام معظم رهبری تاب این خیانت را نداشته و با آن مقابله می کند.

وی گفت: بالغ بر پنج هزار نفر از نیروی پلیس برای ساماندهی و هدایت امر تبلیغات در شهرستان به کار گرفته شدند و تا امروز نیز با موارد تخلف برخوردهائی صورت گرفته است.

وی از کاندیدا و مسئولان ستادها خواست تا با حرکت در مسیر قانون تلاش کنند این چند روز باقی مانده از تبیغات نیز در سایه تعامل و همدلی مسئولان و به دور از هرگونه برخورد و اعمال زور سپری شود.

کد مطلب 1543005

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