ناوگان و پایانه اتوبوسرانی بر اساس نیاز شهری در مشهد افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی مشهد گفت: افزایش ناوگان اتوبوسرانی و پایانه های اتوبوسرانی بر اساس نیاز شهری و شهروندان صورت می گیرد.

غلامرضا زعیمی در خصوص کمبود پایانه های موجود در شهر گفت: در گذشته تنها دو پایانه در مشهد موجود بود ولی در حال حاضر بر اساس نیاز شهری و شهروندان 9 پایانه اتوبوسرانی در مشهد افزوده شده است.

وی در ادامه افزود: اگر نیاز شهری شناسایی شود باز هم تعداد پایانه ها را در شهر افزایش خواهیم داد.

وی در خصوص افزایش ناوگان اتوبوسرانی گفت: فعلا افزایش تعداد اتوبوس را نداریم ولی در نقاطی که نیاز به افزایش ناوگان اتوبوسرانی باشد حتما این افزایش را خواهیم داشت.

زعیمی در خصوص شارژ من کارت نیز گفت: در حال حاضر نزدیک به 360 پایانه فروش من کارت در دکه ها و فروشگاه های سطح شهر موجود است که اگر نیاز باشد این مقدار افزایش نیز می یابد.

وی ادامه داد: تعدادی از این دستگاه ها در فروشگاه ها هستند که به دلیل نداشتن تابلوهای تبلیغاتی مناسب زیاد در معرض دید شهروندان قرار نمی گیرد و باید تبلیغات و نشانه خاصی برای آنها صورت بگیرد.

وی در ادامه بیان کرد: تمامی دستگاه های شارژ من کارت باید در صورت مراجعه شهروندان اعتبار شارژ را داشته باشند و در صورتیکه مشکلی در دستگاه ها وجود داشته باشد باید از سوی سازمان متولی پیگیری و رفع شود.

طرح جمع آوری لوازم مستعمل در مشهد اجرایی شد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد از اجرایی شدن طرح "جمع آوری لوازم مستعمل " در مشهد خبر داد و افزود: تاکنون در این طرح بیش از 3200 قلم لوازم از شهروندان مشهدی جمع آوری شده است.

علی نجفی افزود: طرح جمع آوری اقلام مستعمل خانگی شهروندان با استقبال بالای شهروندان مواجه شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه این لوازم معمولا حجم زیادی از فضا را در انباری‌ها و یا داخل منازل مسکونی اشغال می‌کنند انجام این طرح می تواند در کاهش اشغال فضا موثر باشد.

نجفی ادامه داد: همچنین با انجام این طرح و مشارکت شهروندان در آن هزینه های مدیریت پسماند کاهش پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد ادامه داد: این لوازم پس از جمع‌آوری رایگان و تعمیر آن، توسط سازمان مدیریت پسماند در اختیار موسسات خیریه قرار گرفته و سپس به افراد نیازمند و محروم اهدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این لوازم به طور رایگان از درب منازل شهروندان جمع آوری می شود، تصریح کرد: شهروندان می توانند برای مشارکت در این حرکت خداپسندانه با شماره 6061000 تماس حاصل کنند.

نجفی بیان کرد: از سال جاری شهروندان می توانند 15 و آخر هرماه در این طرح مشارکت داشته باشند.

تهیه طرح مطالعاتی احداث مجتمع توریستی اقامتی نیل شهر

شهردار نیل شهر از تهیه طرح مطالعاتی مجتمع توریستی اقامتی مقبره شیخ ابوذر بوزجانی این شهر خبر داد.

رامین خواجه احمدی گفت: نیل شهر که در بخش بوژگان تربت جام واقع شده زادگاه بزرگانی مانند ابوالوفا بوزجانی منجم و ریاضی دان بزرگ ایرانی متوفی در عراق و شیخ ابوذر بوزجانی شاعر و عارف سده چهارده هجری قمری از آن جمله است.

وی افزود: شهرداری نیل شهر در حال انجام طرح مطالعاتی مجمتع توریستی اقامتی مقبره شیخ ابوذر بوزجانی است که امیدواریم در سال 91 به پایان رسد.

شهردار نیل شهر همچنین از آمادگی ستاد اجرایی این شهر جهت استقبال از نوروز خبر داد و گفت: زیباسازی شهری، گل آرایی، نصب المان های نوروزی و ایجاد کشیک 24 ساعته تمامی قسمت های شهرداری این شهر از برنامه های کاری این ستاد در نوروز است.

مراکز معاینه فنی مشهد آماده پذیرش خودروها در ایام نوروز هستند

دبیر ستاد معاینه فنی خودرو مشهد، با اشاره به آمادگی کامل مراکز معاینه فنی این شهر برای پذیرش خودروها از کنترل جدی معاینه فنی خودرو توسط پلیس در سفرهای ایام پایانی سال و همچنین تعطیلات نوروز خبر داد.

مهدی امامی میبدی به تاکید پلیس راه کشور در خصوص کنترل ویژه خودروهای فاقد معاینه فنی و اعمال قانون نسبت به این گونه‌ وسایل نقلیه که در سطح راه‌های کشور تردد می‌کنند اشاره کرد و افزود: مراکز معاینه فنی مفتح با 7 خط، رباط طرق با 3 خط، حافظ و طرقبه هر کدام با 2 خط، آماده خدمت رسانی به شهروندان و رانندگان است.

ساماندهی هزار و 500 صنف آلاینده و مزاحم طی دو سال اخیر

شهردار منطقه 6 مشهد گفت: در طول دو سال گذشته با وجود بیش از 2 هزار صنف مزاحم؛ بیش از یک هزار و 500 صنف آلاینده و مزاحم از سطح منطقه 6 جمع آوری شد.

احمد محبی بیان کرد: با همت اداره امور شهری این تعداد به کمتر از 450 صنف کاهش یافته است که با توجه به رواج اصناف فنی و صنعتی در این منطقه قابل توجه است.

وی با اشاره به تسطیح زمین های بایر در طول سال عنوان کرد: در تلاش هستیم با هدف کنترل امنیت و بهداشت عمومی جامعه و به دلیل مجاورت زمین های بایر با محیط زندگی شهروندان نسبت به آماده سازی و حصاربندی این زمین ها اقدام کنیم.

شهردار منطقه 6 با اشاره به میزان جمع آوری زباله در منطقه گفت: سالانه بالغ بر 54 هزار و 750 تن زباله از سطح معابر منطقه جمع آوری می شود که به طور مجموع برای جمع آوری زباله و رفت و روب، حدود 40 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده که در ایام ویژه سال این اعتبار به دو برابر افزایش می یابد.

شهردار منطقه 6 جمع آوری 280 متکدی در این منطقه را از ابتدای سال نقطه عطفی بر ریشه کن شدن این مشکل بزرگ پایتخت معنوی دانست.

احداث پارک خطی دیش دیش در منطقه سه مشهد

شهردار منطقه سه مشهد گفت: خیابان نظام دوست حد فاصل میدان فجر تا پل نوغان جزء محله ای موسوم به دیش دیش است که با توجه به کمبود فضای سبز و فضای بازی کودکان پارک خطی در حاشیه این خیابان احداث شد.

ساسان نورین مقدم گفت: عدم رعایت زیر ساخت‌ها، ارائه خدمات در این محدوده را با مشکل مواجه ساخته است لذا با توجه به عدم وجود زمین مناسب برای اجرای بوستان احداث پارک خطی در حاشیه خیابان در دستور کار منطقه قرار گرفت.

وی ادامه داد: این پروژه تاکنون بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اعتبار مصوب برای احداث آن بالغ بر 300میلیون تومان است.

نورین مقدم بیان کرد: از طرفی برای تملک ، به اعتباری بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون تومان ، نیاز است که در پی جذب آن هستیم.

به گفته شهردار منطقه 3 مشهد پس از اتمام پروژه احداث کال دیش دیش، حدود 5 هکتار به سطح فضای سبز منطقه افزوده خواهد شد.