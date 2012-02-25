افتخار نظام جمهوری اسلامی انتخاب شدن با رأی مردم است

جلال هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مسئولان همگی باید قدر خدمت در نظام جمهوری اسلامی را بدانند.

وی با اشاره به انجام واجرای برنامه ها و امورات ستاد انتخابات براساس برنامه زمان بندی ابلاغی اظهار داشت: بلافاصله پس از پایان مهلت ثبت ‌نام، جلسات هیئت اجرایی شهرستان با هدف رسیدگی به تایید صلاحیت داوطلبان و برنامه ‌ریزی اجرایی انتخاباتی سالم و قانون‌ مند برگزار شد.

فرماندار مرکزحوزه انتخابیه نیشابور و تخت جلگه انتخابات را نماد موجودیت نظام دانست و تصریح کرد: ملت ایران بارها ولایت ‌مداری و پیروی از اندیشه‌های امام و رهبری را در عمل نشان داده است.

هاشمی با بیان اینکه برگزاری 29 انتخابات در نظام جمهوری اسلامی اثبات کرده این نظام برخاسته از رأی مردم است اضافه کرد: تمام انتخابات‌های برگزار شده مبتنی بر رای مردم بوده و 12 اسفند ماه جاری روز نمایش مردم سالاری دینی است.

وی ادامه داد: مکاتبات لازم برای فراهم کردن تمام ملزومات از قبیل خودرو، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رایانه‌ای مورد نیاز و انجام چندین مانور آزمایشی و بکارگیری نیروی انسانی انجام شده است.

فرماندار نیشابور تصریح کرد: هدف اصلی اقدامات تبلیغاتی دشمن ایجاد نا امیدی و کاهش مشارکت مردم در این رویداد سیاسی است و دشمنان برای دستیابی به این هدف از تمام توان خود برای فریب افکار عمومی بهره می ‌گیرد.

هاشمی یادآور شد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آتی، ناامیدی بیش از پیش دشمنان را به همراه دارد و حضور با بصیرت و توام با شور و شعور آحاد جامعه در پای صندوق‌های رأی همچون گذشته مکر و خدعه دشمنان را نقش برآب می‌کند.