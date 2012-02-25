اسامی نامزدهای مجمع متخصصین در مازندران اعلام شد

محدعلی رحیمی دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این محمع نامزد مورد نظر خود در 8 حوزه انتخابیه استان را نهایی کرده است.

وی افزود: بر این اساس نامزدهای این مجمع در حوزه انتخابیه ساری را آقایان علی اصغر یوسف نژاد و ابوالقاسم روحی تشکیل می دهند.

رحیمی دارابی با اشاره به اینکه سیدهادی حسینی و عزت الله اکبری تالارپشتی نامزدهای حوزه قائم شهر مجمع متخصصین هستند، تصریح کرد: حسین نیازآذری و عزت الله یوسفیان ملا از حوزه های انتخابیه بابل و آمل از این مجمع معرفی شدند.

وی با بیان اینکه احمد ناطق نوری، نامزد این جبهه در حوزه انتخابیه نور و محمود آباد است، یادآور شد: انوشیروان محسنی بندپی کاندیدای این مجمع در حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس است.

رحیمی با اشاره به معرفی ولی الله نانواکناری از حوزه انتخابیه بابلسر، افزود: این مجمع در حال جمع بندی نهایی برای معرفی نامزد مورد نظر در حوزه انتخابیه تنکابن رامسر است.

وی بیان داشت: علی اصغر شفیعی خورشیدی، نامزد مجمع متخصصین ایران شاخه مازندران از حوزه انتخابیه بهشهر است.

مازندران دارای 9 حوزه انتخابیه بوده که 12 نماینده در بهارستان دارد.