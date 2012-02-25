پژوهشسرای دانش آموزی 9 دی در رباط کریم افتتاح شد

مهرداد بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری مسئولان آموزش و پرورش اقدامات لازم را برای سوق و گرایش دانش آموزان به امور پژوهشی در شهرستان رباط کریم انجام دادند.

وی افزود: حضور نونهالان و نوجوانان از سنین پایین در امور پژوهشی و تحقیقی، تاثیر بسزایی در گرایش افراد به امور این بخش دارد چون طبق بررسی ها مشخص شده است که افراد پژوهشگر اشتیاق خاصی به فراگیری علم و دانش دارند.

این مسئول ادامه داد: اگر به کودکان از سنین پایین مسئولیت داده شود و خود برای یافتن سوالات ذهنی، راه حل های مختلفی را دنبال و نتیجه های متفاوت را تجربه کنند، شاهد افزایش خلاقیت دانش آموزان و صعود قدرت علمی آنها خواهیم بود.

بهمنی با اشاره به اینکه هر فرد فرهنگی باید به تربیت و آموزش دانش آموزان توجه ویژه ای داشته باشند، ادامه داد: تلاش روز افزون جهت تربیت دانش آموزان به عنوان پژوهشگر، در مسائل علمی، فردی و گروهی کشور تاثیر به سزایی دارد.

مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم با اشاره به 105 آثار برگزیده تحقیقی دانش آموزان ابتدایی 12 مدرسه شهرستان رباط کریم، از ارسال بهترین آثار به مرکز استان در فروردین ماه سال آینده خبر داد.

وی یادآور شد: برنامه ریزی برای تشویق دانش آموزان به تحقیق مسائل علمی و تعیین جوایز به بهترین آثار تحقیقی حس رقابت برای رسیدن به موفقیت را در آن ها تقویت کرده و نقش بسزایی در سرعت پیمودن پله های علم دارد.