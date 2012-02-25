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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

صافدل خبر داد:

سهم 70 درصدی صادرات در تراز تجاری/ صادرات کالا به 150 کشور

سهم 70 درصدی صادرات در تراز تجاری/ صادرات کالا به 150 کشور

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت سهم صادرات غیر نفتی از تراز تجاری کشور در ده ماهه نخست سال جاری را 50 درصد عنوان کرد و گفت: این سهم تا پایان سال جاری به 70 درصد ارتقا خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه گفت: عدد تعیین شده برای صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری 45 میلیارد دلار بود که خوشبختانه با همت بالای صادرکنندگان عملیاتی شد، این در حالی است که امسال همانند سالهای گذشته 3 هزار ردیف تعرفه ای کالاهای تولید داخل به 150 کشور هدف صادراتی صادر شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: علی رغم نوسان در بازارهای جهانی و سختی های ناشی از تغییرات در عرصه دیپلماسی و نیز فشارهای ناشی از تحریم در برخی خریدهای داخلی این احتمال وجود داشت که صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری محقق نشود.
 
وی تصریح کرد: در ده ماهه ابتدای سال جاری در مجموع 40 میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته که 35 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات کالا و میعانات گازی و 4 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
 
صافدل با تاکید بر اینکه تا پایان سال صادرات غیر نفتی کشور به 45 میلیارد دلار می رسد، گفت: در سال 84 سهم صادرات از کل تراز تجاری کشور 28 درصد بود که این رقم هم اکنون به 50 درصد و تا پایان سال به 70 درصد خواهد رسید.
 
وی ادامه داد: صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای حوزه همکاری های اکو، خلیج فارس، جنوب شرق آسیا و کشورهای مستقل مشترک المنافع انجام شده و افزایش داشته و تنها صادرات کالاهای ایرانی به اروپا کاهش را تجربه کرده است.
 
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: امروز در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر از 23 برگزیده بخش صنعت ، 7 برگزیده بخش کشاورزی، 2 برگزیده بخش خدمات فنی و مهندسی، 4 برگزیده بخش معدن و 5 برگزیده بازرگانی عمومی تقدیر شد.
کد مطلب 1543015

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