دو کوره پخت آهک در کارخانه آلومینای جاجرم راه اندازی شد

ناصر بهرام نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو کوره صنعتی پخت آهک شرکت آلومینای جاجرم که پس از 8 سال فعالیت مستمر تخریب شده بود، با تلاش و همت کارکنان این شرکت بازسازی و وارد مدار تولید شد.

وی ادامه داد: در راه اندازی این دو کوره بیش از 9 هزار نفر ساعت کار انجام شده تا ضمن جلوگیری از توقف تولید، نیاز واردات این محصول به کشور برطرف شود.

بهرام نیا گفت: کوره های مذکور با ظرفیت تولید 500 تن آهک روزانه و با اکتیویته بالای 90 درصد، آهک مورد نیاز کارخانه را تأمین می کند.

وی ادامه داد: با راه اندازی این کوره شرکت از خرید 120 میلیارد ریال آهک سالیانه بی نیاز و مصرف سود کاستیک نیز به میزان 24هزار تن در سال کاهش می یابد.

بهرام نیا یاد آور شد: بر این اساس، سالانه 60 میلیارد ریال در هزینه های شرکت آلومینای جاجرم صرفه جویی می شود.

وی گفت: آهک در فرآیند تولید آلومینا، به عنوان کاتالیزور انحلال بوکسیت و فرآیند سودیابی مورد استفاده قرار می گیرد.

رییس عملیات تولید شرکت آلومینای جاجرم اظهار داشت: طی 6 ماه توقف فعالیت کوره شماره یک، تلاش برای ورود مصالح مهندسی مورد نیاز از خارج کشور بی نتیجه ماند، لذا با طراحی، مهندسی و ساخت قالب ریخته گری در داخل کشور، کوره مذکور مجددا راه اندازی شد.

وی در پایان با بیان اینکه پیش از این کلیه فرآورده های بتنی و مصالح تعمیر و نگهداری کوره ها از خارج کشور تأمین می شد گفت: از این پس انجام هر گونه فعالیت نگهداری و تعمیرات احتمالی کوره های آهک، صرفأ توسط متخصصان داخلی انجام خواهد شد.