دشمنان نظام با مشارکت مردم در انتخابات سرافکنده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی ظهر شنبه در جمع اعضای هیئتهای بازرسی انتخابات حوزه انتخابیه خوی و چایپاره ضمن تاکید بر لزوم مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، افزود: مردم ایران اسلامی با حضور پرشور و گسترده خود در انتخابات بار دیگر با آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق می کنند.

وی با اشاره به حساسیت این دوره از انتخابات مجلس، اظهار داشت: دشمنان ایران اسلامی به دنبال کاهش مشارکت مردم در انتخابات بوده و این در حالی است که مردم با حضور پرشور خود در پای صندوقهای رای دشمنان اسلام و انقلاب را مایوس می کنند.

رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات آذربایجان غربی وحدت را عامل پیروزی مردم ایران و شکست طرح ها و توطئه های دشمنان دانست و ادامه داد: مردم و مسئولان ایران اسلامی با وحدت و همدلی توانسته ایران اسلامی را به قله های عزت و افتخار برسانند.

طالبی ضمن تشریح ابعاد مختلف بحران در کشورهای اروپایی و آمریکا، افزود: بیداری اسلامی، حرکتهای مردم علیه سیاستهای استکباری غرب، بحران اقتصادی و تداخل تصمیات سران در اتحادیه اروپا مهمترین عوامل بحران در کشورهای غربی بوده که قصد دارند با فرار به جلو، برای عبور از بحران فضاسازی کنند.

وی ضمن تشریح وظایف اعضای هیئتهای بازرسی انتخابات یاد آور شد: بازرسان انتخابات باید به دور از هرگونه جانبداری و طرفداری از کاندیداهای خاص به وظایف قانونی و صیانت از آرای مردم بوده و باید در کنار هیئتهای اجرایی و نظارت در برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند تلاش کنند.