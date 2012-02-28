محسن میلاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه تمرینی تیم ملی آبهای آرام اظهار داشت: مردان تیم ملی کشورمان در رده های سنی جوانان و بزرگسالان در رشته های کایاک و کانو کانادایی سومین مرحله اردوی آماده سازی خود را از 14 اسفند آغاز می کنند و تا 27 اسفند در این اردو باقی خواهند ماند.

وی افزود: همچنین بانوان تیم ملی کشورمان تمرینات خود را در رشته‌های کایاک و کانو کانادایی از 12 تا 27 اسفندماه در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی انجام خواهند داد.

میلاد با بیان اینکه پاروزنان المپیکی هم اکنون در اردوی آماده سازی در کشورمالزی به سر می برند و قرار است هجدهم اسفندماه سال جاری به میهن بازگردند، گفت: فعلا احمدرضا طالبیان و آرزو معتمدی به عنوان المپیکی های ما محسوب می شوند اما بدلیل اینکه سهمیه المپیک متعلق به قایق هاست نه نفرات لذا مجددا از پاروزنان برای اعزام به مسابقات 2012 المپیک لندن رکوردگیری به عمل خواهد آمد تا آماده ترین افراد به این مسابقات مهم اعزام شوند.

وی اضافه کرد: رکوردگیری انتخاب نفرات برای تیم ملی در بخش بانوان 21 و 22 اسفند و رکوردگیری انتخاب نفرات برای تیم ملی در بخش آقایان 23 اسفند ماه سال جاری در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

مسئول کمیته آب‌های آرام فدراسیون قایقرانی درخصوص چگونگی اعزام تیمها به مسابقات کاپهای جهانی که سال آینده برگزار می شود نیز گفت: اواخر اردیبهشت ماه سال آینده مسابقات کاپ‌های جهانی در کشورهای لهستان، آلمان و روسیه برگزار خواهد شد که براساس برنامه ریزی انجام شده قرار است تیم جوانان را به روسیه و تیم زیر23 سال و بزرگسالان را به لهستان و آلمان اعزام کنیم.