برگزاری کارگاه آموزشی مسافران نوروزی/ دوره تخصصی نجات

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان گفت: نخستین کارگاه آموزشی راهنمایان مسافرین نوروزی یکم اسفند ماه سالجاری درجمعیت هلال احمر تنکابن برگزار شد.

وی افزود: اولین کارگاه آموزشی راهنمایان مسافرین با حضور 120 نفر از جوانان عضو جمعیت هلال احمر شهرستان های غرب مازندران در مجتمع سیرنگ تنکابن به اجرا در آمد.ایمانی ادامه داد: در این کارگاه آموزشی که با همکاری اساتید مجرب دانشگاه برگزار شد جوانان عضو با اصول آداب و معاشرت،‌شناخت جاذبه های گردشگری، فرهنگی و تاریخی آشنا شدند.

برگزاری انتخابات کانون روستایی زنگشا محله تنکابن

دومین کانون روستایی جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان تنکابن سوم اسفند ماه سالجاری با فرخوان اعضا در محل مسجد روستای زنگشاء محله تنکابن تشکیل شد.



این مجمع که با حضور جوانان عضو برگزار گردید رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان تنکابن به چگونگی فعالیت های هلال احمر و نقش جوانان در انجام خدمات و نحوه همکاری آنها در ساختار جمعیت و معرفی کانونها اشاره داشت.

برگزاری دوره تخصصی نجات در پایگاه ارفعده سوادکوه



به منظور ارتقای ظرفیت های عملیاتی و امداد جاده ای، از سوی مدیریت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان دوره تخصصی نجات با حضور امدادگران شهرستان های آمل، رامسر، تنکابن و سوادکوه در پایگاه امداد جاده ای سوادکوه برگزار شد.

