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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

مراسم ترحیم حجت‌الاسلام ابوالحسنی فردا برگزار می‌شود

مراسم ترحیم حجت‌الاسلام ابوالحسنی فردا برگزار می‌شود

مراسم سومین روز درگذشت حجت‌الاسلام علی ابوالحسنی (منذر) فردا یکشنبه در مسجد نور تهران برگزار می‌شود.

محمد شاهعلی خواهرزاده زنده‌یاد حجت‌الاسلام ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت:‌ مراسم سومین روز درگذشت این محقق فردا یکشنبه 7 اسفند از ساعت 19 تا 20:30 در مسجد نور میدان جهاد تهران برگزار می‌شود. مراسم هفتم این تاریخ‌‍پژوه هم در حسینیه شهدای صفائیه شهر قم برگزار خواهد شد که جزئیات آن به زودی مشخص می‌شود.

مراسم تشییع پیکر حجت‌الاسلام ابوالحسنی روز جمعه 5 اسفند با حضور تنی چند از مراجع تقلید مانند آیت‌الله العظمی گرگانی، آیت‌الله العظمی سبحانی و آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد و آیت‌الله اعظمی صافی گلپایگانی بر پیکر این نویسنده و محقق نماز خواند.

حجت‌الاسلام علی ابوالحسنی(منذر) چهارشنبه شب 3 اسفند به دلیل نارسایی قلبی از دنیا رفت. «نگاهى به ابعاد گوناگون جنگ صلیبى غرب با اسلام»، «جهاد دفاعى و جنگ صلیبى ایران و روس تزارى»، «پایدارى تا پاى دار؛ سیرى در زندگینامه علمى- معنوى - اجتماعى و سیاسى شهید شیخ فضل الله نورى»، «آینه‌دار طلعت یار؛ سیرى در زندگانى و افکار ادیب پیشاورى»، «سلطنت علم و دولت فقر؛ سیرى در زندگانى و افکار و مجاهدات حجت‌الاسلام ملاقربانعلى زنجانى» و «مهاتما گاندى: همدلى با اسلام و همراهى با مسلمین» نمونه‌ای از آثار او هستند.

کد مطلب 1543026

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