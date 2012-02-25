نصب سیستم بلیط الکترونیک در اتوبوس های قم

سعید امرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سیستم بلیط الکترونیک در اتوبوس‌های قم نصب می‌شود بیان کرد: این کارت به عنوان کارت الکترونیک یا کارت شهروندی نامیده می‌شود.



وی گفت: با نصب این سیستم شهروندان می‌توانند علاوه بر پرداخت پول، از کارت برای پرداخت کرایه خود استفاده کنند.



وی با اشاره به اینکه همه اتوبوس‌ها مجهز به سیستم کارت الکترونیک هستند افزود: جایگاه فروش کارت‌های الکترونیک در سطح شهر افزایش پیدا کرد.



سرپرست سازمان اتوبوس رانی قم بیان کرد: برای فروش کارت‌های الکترونیک درپایانه های سطح شهر دکه ها ی مخصوصی قرار داده می شود.



وی ادامه داد: علاوه بر این دکه‌های مخصوص، باجه‌هایی که به فروش کارت پارک می‌پردازند به فروش این کارت‌ها نیز می‌پردازند.



وی با اشاره به اینکه یکی از باجه های مخصوص برای فروش کارت های الکترونیک در بلوار بهار قرار دارد افزود: تاکنون حدود 30 هزار کارت توزیع شده است که افزایش پیدا خواهد کرد.



امرالهی بیان کرد: توصیه می شود به دلیل مزایای بسیاری که این کارت‌ها دارند از جمله سهولت در پرداخت کرایه، عدم نیاز به حمل وجه نقد و همچنین جلوگیری از بیماری‌هایی که ممکن است با پول انتقال پیدا کند از این کارت‌ها استفاده کنند.



وی گفت: به دلیل فعال شدن سیستم مدیریت هوشمند همزمان با نصب سیستم کارت بلیط هر شهروندی که از کارت استفاده کند در سازمان ثبت می شود.



وی ادامه داد: در آینده ی نزدیک نسبت به افزایش مکان های فروش و شارژ کارت بلیط اقدام خواهد شد.



کارت‌های بلیط الکترونیک تا سه سال اعتبار دارد



سرپرست سازمان اتوبوس رانی قم و حومه در پایان بیان کرد: این کارت ها تا سه سال اعتبار دارد و شهروندان می توانند با شارژ مجدد آن در باجه های مخصوص فروش از آن ها مجددا استفاده کنند.