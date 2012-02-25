دستگیری قاتل فراری در مراسم ختم مقتول

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 24 پنج شنبه 27 بهمن امسال ماموران کلانتری 160 خزانه از طریق اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 در جریان یک درگیری در خیابان رجایی قرار گرفتند .

با حضور ماموران کلانتری در محل و انجام بررسی های مقدماتی مشخص شد که مرد 35 ساله ای به نام عباس بر اثر ضربات چاقو در درگیری ، مجروح و پس از انتقال به بیمارستان هفتم تیر جان باخته است .

با تشکیل پرونده و به دستور رسولی ، بازپرس شعبه پنجم ویژه قتل دادسرای امور جنایی ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

تحقیقات کارآگاهان اداره دهم نشان داد که مقتول حدود 5 سال پیش ، از همسر خود جدا شده و در شب حادثه با برادر زن سابقش به هویت حسین 38 ساله درگیر شده بود. در زمان درگیری حسین با استفاده از چاقو ضرباتی را به وی وارد و از محل فرار کرده بود.

با گذشت هفت روز از مرگ عباس و در شرایطی که اعضای خانواده وی برای انجام مراسم هفتم به بهشت زهرا رفته بودند ، ماموران کلانتری 205 شهید مصطفی خمینی در جریان یک فقره درگیری در بهشت زهرا قرار گرفتند. با حضور ماموران اعضای یک خانواده در حالی که با جوانی در حال درگیری بودند از ماموران درخواست کمک کردند. آنها مدعی شدند، این جوان قاتل یکی از اعضای خانواده آنها می باشد که از زمان قتل متواری شده است . با توجه به اظهارات اعضای این خانواده ، ماموران حسین را دستگیر کردند .

با انتقال حسین به اداره دهم ، وی در همان مراحل اولیه تحقیقات به ارتکاب جنایت اعتراف و در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : حدود 5 سال پیش عباس و خواهرم به علت اختلافاتی که با یکدیگر داشتند از یکدیگر جدا شدند . اما با این وجود ، عباس با تماس های خود برای من و اعضای خانواده ام ایجاد مزاحمت می کرد تا اینکه در شب حادثه تصمیم گرفتم تا برای صحبت کردن با عباس به در خانه آنها بروم .

او ادامه داد:در حال صحبت کردن با پدر عباس بودم که ناگهان او از در خانه بیرون آمد و میان ما دو نفر درگیری شدیدی ایجاد شد . حتی عباس با چوبی که در اختیار داشت چندین ضربه به من وارد کرد و من نیز در یک لحظه با چاقویی که به همراه خود داشتم ، دو ضربه به او زده و از محل فرار کردم .

متهم در خصوص زمان دستگیری و علت حضور خود در بهشت زهرا نیز به کارآگاهان گفت : پس از اطلاع از مرگ عباس ، از خانه متواری شده بودم تا اینکه روز پنجشنبه به بهشت زهرا رفته بودم که ناگهان در نزدیکی ایستگاه مترو بهشت زهرا اعضای خانواده عباس مرا دیده و با من درگیر شدند که پس از دقایقی ماموران کلانتری در محل حاضر و مرا دستگیر کردند .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهم به ارتکاب جنایت ، متهم به دستور قاضی رسولی و جهت انجام تحقیقات تکمیلی ، با قرار بازداشت موقت ، در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

