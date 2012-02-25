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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

شیرزادیان به مهر خبر داد:

بن کارت کتاب به مددجویان بهزیستی رباط کریم اهدا شد

بن کارت کتاب به مددجویان بهزیستی رباط کریم اهدا شد

رباط کریم - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول امور شبه خانواده اداره بهزیستی رباط کریم از اهدای بن کار 500 هزار ریالی به مددجویان این شهرستان خبر داد.

سحر شیرزادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور ایجاد انگیزه بین دانش آموزان و افزایش فرهنگ کتاب خوانی بین مددجویان این اداره، مقرر شد که بن کارت کتاب بین آنها توزیع شود.

وی افزود: در این زمینه به 29 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مددجوی این اداره، بن کارت کتاب به مبلغ 500 هزار ریال اهدا شد.

این مسئول با اشاره به تشویق مددجویان دختر و پسر نمونه مراکز شبانه روزی این اداره در شهرستان عنوان کرد: در ماه رمضان سال جاری دو نفر از فرزندان نمونه دختر و پسر مراکز شبانه روزی اداره بهزیستی این شهرستان به مراسم افطاری تشویقی در وزارت کار دعوت شدند.

حضور مددجویان بهزیستی در مسابقات ورزشی

این مسئول حضور این مددجویان در مسابقات ورزشی سطح شهر و اعزام آن ها برای شرکت در مسابقات استانی به استان مرکزی را از دیگر اقدامات اداره بهزیستی این شهرستان دانست.

شیرزادیان بیان کرد: برای افزایش روحیه در کودکان بی سرپرست این اداره طی سال جاری اردوهای تفریحی، تاریخی و زیارتی در این شهرستان با حضور مددجویان برگزار شد.

برگزاری اردوهای مختلف تفریحی ویژه مددجویان

وی از برگزاری اردوها به استانهای مازندران، همدان، اصفهان، خراسان و شیراز خبر داد و یادآور شد: این اداره تلاش دارد تا برای آشناسازی کودکان بی سرپرست با دیگر شهرها و استانهای کشور اردوهای مختلف دیگری را نیز برگزار کند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم تلاش مسئولان برای ایجاد انگیزه در فرزندان بی سرپرست به منظور ساختن آینده ای روشن را بی وقفه عنوان و ذکر کرد: کمبودهای این کودکان نباید به طور جدی در زندگی آن ها احساس و مانع از پیشرفتشان شود.

کد مطلب 1543033

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