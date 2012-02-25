حوزه علمیه درصدد تبیین ملاک های نماینده اصلح است

به گزارش خبرنگار مهر، منور شایسته خوی صبح شنبه در جمع طلاب، اساتید و مبلغان این مدرسه علمیه به بیان خصوصیات نماینده اصلح پرداخته و شجاع بودن، عدم تردید در التزام ولایت فقیه، دارا بودن صبر فردی و صبر جمعی، داشتن روحیه تعاون و تقوا پیشگی را از آن جمله برشمرد.

وی در ادامه نظرات برخی مراجع عالی قدر را در ارتباط با شرکت در انتخابات عنوان کرد و مطرح نمودن این مطالب را در مواجهه با افرادی که از حضور در انتخابات سرباز می زنند مفید دانست.

وی افزود: برای مثال آیت الله بهجت شرکت نکردن در انتخابات را حرام می دانستند و آیت الله سیستانی در جایی می فرمایند: "نماز و روزه اگر ادا نشود می شود آن را قضا کرد اما انتخابات را اگر شرکت نکنیم قضاء ندارد."

مدیر مدرسه علمیه نرجس سپس با یادآوری آیه 62 سوره نور شرکت در انتخابات را وظیفه شرعی دانسته و تبیین جایگاه مجلس و وظایف آن و تبیین حساسیت حضور نمایندگان کارآمد جهت دستیابی به اهداف انقلاب را از وظایف طلاب عنوان کرد.

شایسته خوی مجلس نهم را بستر تصویب برنامه ششم توسعه معرفی کرد و عملیاتی کردن سند چشم انداز 20 ساله و تحقق آن تا سال 1404 که قرار است کشور، در این سال کشور اول منطقه در بعد علمی و فرهنگی و اقتصادی و فناوری باشد، را منوط به آن دانست.

وی افرادی که در انتخابات شرکت نمی کنند را به سه گروه، افراد مرفهین بی درد، متدینینی که محمل شرعی دارند و مسئولیتی را به گردن نمی گیرند و افرادی که به زعم خودشان تحصیلکرده و به اصطلاح روشنفکران غربزده اند تقسیم کرده و تعصبی برخورد نکردن، شناختن مخاطب وسپس اقناع آنها را در این خصوص ضروری دانست.