به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد بساق زاده امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش‌های مهر مبنی بر شکایت مجتمع‌های پتروشیمی خصوصی از کمبود خوراک، گفت: در حال حاضر 35 درصد خوراک صنایع پتروشیمی کشور از محل منابع گاز طبیعی و مابقی از طریق تولید فرآورده‌های نفتی و خوراک مایع تامین می شود.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه به زودی واردات خوراک برخی از واحدهای پتروشیمیایی کشور از خارج کشور متوقف می شود، در پاسخ به سوال مهر مبنی بر راه‌اندازی هاب جدید پتروشیمی ایران در چابهار باتوجه به کمبود خوراک صنایع پتروشیمی در عسلویه، اظهار داشت: در حال حاضر مراحل عملیات مطالعه، ساخت و آماده سازی زمین واحدهای پتروشیمی مستقر در رفاز دوم عسلویه اغاز شده است.

این مقام مسئول با اشاره به راه‌اندازی واحدهای پتروشیمی کاویان، مرجان و مهر در فاز دوم صنایع پتروشیمی عسلویه، تصریح کرد: این در حالی است که ایجاد هاب جدید صنعت پتروشیمی در بندر چابهار تنها در مراحل کارشناسی، مکان سنجی و انجام مطالعه است.

وی همچنین در مورد کمبود گاز اتان و متان برای تامین خوراک صنایع پتروشیمی عسلویه، بیان کرد: به زودی با بهره برداری از طرح توسعه 6 فاز پارس جنوبی حدود سه میلیون و 500 هزار تن خوراک جدید برای صنایع جدید تاسیس پتروشیمی در عسلویه و سایر نقاط کشور ایجاد می شود.

بساق زاده در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر کمبود خوراک برای راه اندازی مجتمع پتروشیمی کاویان، تاکید کرد: به زودی با بهره برداری از طرح توسعه چهار فاز 15 تا 18 پارس جنوبی خوراک کافی برای راه اندازی این مجتمع پتروشیمی حاصل می شود.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی هیچ گونه کمبود خوراک اتیلنی برای صنایع پتروشیمی در کشور وجود ندارد، تبیین کرد: حتی هم اکنون اتیلن برخی از صنایع پتروشیمی کشور به بازارهای جهانی صادر می شود.

این مقام مسئول همچنین از ارسال خوراک اتیلن مازاد در عسلویه از طریق کشتی به بندر ماهشهر برای تامین خوراک این واحدها خبر داد و افزود: با راه اندازی خط لوله اتیلن غرب خوراک اتیلن برخی از واحدهای پتروشیمی در بندر ماهشهر به طور کامل مرتفع می شود.

وی با اشاره به آغاز لوله گذاری برای انتقال اتان فازهای 15 تا 18 پارس جنوبی به مجتمع پتروشیمی کاویان، تاکید کرد: در حال حاضر روزانه حدود 80 تن خوراک مازاد اتیلن در بندر عسلویه وجود دارد.

بساق زاده از صنایع پتروشیمی به عنوان شاگرد اول خصوصی سازی در بین کل دستگاههای دولتی کشور یاد کرد و گفت: به زودی سهام هلئدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس عرضه می شود.