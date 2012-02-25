متخصصان زنان و زایمان در شهرستان دنا شروع به کار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جذب پزشکان متخصص در رشته‌های مختلف یکی از مهمترین برنامه‌های این دانشگاه است و تا حد زیادی این کار در استان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در کنار ورود پزشکان متخصص به استان، موضوع عدالت درمانی نیز مد نظر مسئولان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بوده و اعزام چندین پزشک متخصص زنان و زایمان برای اولین بار به شهرستان دنا در این راستا صورت گرفته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: امیدواریم با اعزام پزشکان متخصص زنان و زایمان، زمینه‌ اعزام دیگر پزشکان متخصص برای خدمات‌رسانی به مردم این شهرستان فراهم شود.

وی بیان داشت: در شهرستانهایی که مشکل دسترسی به پزشکان متخصص و فوق تخصص وجود دارد مردم مجبور می شوند با صرف هزینه و زمان بیشتر خود را به نزدیکترین مرکز تخصصی برسانند.

ایلامی یادآور شد: با این کار هم در هزینه هم وقت بیماران صرفه جویی شد و افرادی که توانایی رفتن به مراکز تخصصی را ندارند می توانند از خدمات این پزشکان در روزهای تعیین شده در شهرستان خود استفاده کنند.

وی یادآورشد: این پزشکان هر هفته در روزهای دوشنبه و چهارشنبه در شهرستان دنا مستقر می‌شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: امیدواریم بیماران در این شهرستان بتوانند استفاده لازم را از متخصصان داشته باشند و در آینده نزدیک ورود دیگر پزشکان متخصص نیز فراهم شود.