شرکت 2 هزار طلبه در طرح بشیران جوان ویژه ایام نوروز

حجت الاسلام غلام عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که ایام تعطیلات نوروز فرصت مناسب و ظرفیت ویژه تبلیغی ناشناخته ای است، تصریح کرد: کمتر دیده شده تا به این ایام توجه فرهنگی و معنوی صورت گیرد.



وی یادآور شد: از این رو دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم پنج سال است که عده ای از نخبگان و طلاب جوان سطح چهار و شش حوزه را به منظور تبلیغ چهره به چهره و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، توصیه به معارف اسلامی، تبیین معارف اسلامی، سفارش به رعایت احکام الهی و ... تحت قالب طرح بشیران جوان ساماندهی می کند.



مدیرکل امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در ادامه اظهار داشت: با توجه به این که در ایام نوروز مراسم‌های ویژه سیاحتی، تفریحی، دیدار دوستان و صله رحم به وفور وجود دارد، بشیران جوان در این روزها می‌توانند در جمع اقوام، دوستان، آشنایان و ... به تبیین احکام اولیه و معارف دین بپردازند.



وی با اشاره به دیگر مواردی که طلاب جوان می توانند در این ایام نسبت به آن توصیه هایی داشته باشند، تصریح کرد: رعایت احکام الهی در دید و بازدیدها از جمله احکام محرم و نامحرم و حجاب و عفاف، آموزه های در خصوص پرهیز از اسراف، رعایت صرفه جویی، تاکید بر بحث صله رحم که اصل مسلم در دین ماست، رفع کدورت ها و ...از جمله دیگر موارد است.



بشیران جوان بازوی فکری و فرهنگی ائمه جماعات



موسوی افزود: حتی بشیران جوان می توانند در جمع هم کلاسی ها سابق، کودکان و نوجوانان محله و منطقه حضور پیدا کرده و به بیان قصص قرآن، آموزش روخوانی قرآن، نماز و احکام و ... بپردازد، همچنین بشیران جوان می توانند بازوی فکری و فرهنگی برای امام جماعت مسجد محله و یا روحانی مستقر در منطقه خود باشند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با به زمان برگزاری و مقدمات اجرای طرح بشیران جوان ویژه ایام نوروز اشاره کرد و گفت: مسئولیت بشیران جوان از ایام پایانی سال آغاز و تا چهارده فروردین ماه ادامه داد.



مدیرکل امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم یادآور شد: قبل از آغاز طرح از سوی بشیران جوان، این افراد در آموزش های کارگاهی و پیش دوره های فشرده شامل نحوه ارتباط با مخاطب و تبلیغ چهره به چهره، نحوه مشاوره، تاثیرگذاری در مخاطب و ... شرکت کرده و آماده می شوند.



آغاز ثبت نام طلاب جوان در سایت سمتا از 16 اسفندماه



وی در خصوص نحوه ثبت نام و ساماندهی این افراد بیان داشت: طلاب جوان علاقه مند می توانند از تاریخ 16 اسفندماه در سایت سمتا ثبت نام کرده و احکام تبلیغی خود را دریافت کنند که پیش بینی می شود مانند سال گذشته، امسال نیز در حدود 2 هزار طلبه جوان در این طرح شرکت کنند.



موسوی با اشاره به این که این طرح ظرفیت ویژه ای را در سراسر کشور ایجاد می کند، اظهار داشت: طلاب جوان از شهرهای قم، مشهد، تهران، خوزستان، ایران شهر و اصفهان می‌توانند در این طرح شرکت کنند.



عملکرد بشیران جوان در پایان طرح ارزیابی می شود



وی در پایان یادآور شد: بعد از زمان اتمام طرح، طلاب جوان گزارش عملکرد خود در این ایام را ارائه و نحوه فعالیت آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد و این اقدام در سوابق این طلاب لحاظ می شود.

