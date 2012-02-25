شرکت 2 هزار طلبه در طرح بشیران جوان ویژه ایام نوروز

حجت الاسلام غلام عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که ایام تعطیلات نوروز فرصت مناسب و ظرفیت ویژه تبلیغی ناشناخته ای است، تصریح کرد: کمتر دیده شده تا به این ایام توجه فرهنگی و معنوی صورت گیرد.
وی یادآور شد: از این رو دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم پنج سال است که عده ای از نخبگان و طلاب جوان سطح چهار و شش حوزه را به منظور تبلیغ چهره به چهره و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، توصیه به معارف اسلامی، تبیین معارف اسلامی، سفارش به رعایت احکام الهی و ... تحت قالب طرح بشیران جوان ساماندهی می کند.
مدیرکل امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در ادامه اظهار داشت: با توجه به این که در ایام نوروز مراسمهای ویژه سیاحتی، تفریحی، دیدار دوستان و صله رحم به وفور وجود دارد، بشیران جوان در این روزها میتوانند در جمع اقوام، دوستان، آشنایان و ... به تبیین احکام اولیه و معارف دین بپردازند.
وی با اشاره به دیگر مواردی که طلاب جوان می توانند در این ایام نسبت به آن توصیه هایی داشته باشند، تصریح کرد: رعایت احکام الهی در دید و بازدیدها از جمله احکام محرم و نامحرم و حجاب و عفاف، آموزه های در خصوص پرهیز از اسراف، رعایت صرفه جویی، تاکید بر بحث صله رحم که اصل مسلم در دین ماست، رفع کدورت ها و ...از جمله دیگر موارد است.
بشیران جوان بازوی فکری و فرهنگی ائمه جماعات
موسوی افزود: حتی بشیران جوان می توانند در جمع هم کلاسی ها سابق، کودکان و نوجوانان محله و منطقه حضور پیدا کرده و به بیان قصص قرآن، آموزش روخوانی قرآن، نماز و احکام و ... بپردازد، همچنین بشیران جوان می توانند بازوی فکری و فرهنگی برای امام جماعت مسجد محله و یا روحانی مستقر در منطقه خود باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با به زمان برگزاری و مقدمات اجرای طرح بشیران جوان ویژه ایام نوروز اشاره کرد و گفت: مسئولیت بشیران جوان از ایام پایانی سال آغاز و تا چهارده فروردین ماه ادامه داد.
مدیرکل امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم یادآور شد: قبل از آغاز طرح از سوی بشیران جوان، این افراد در آموزش های کارگاهی و پیش دوره های فشرده شامل نحوه ارتباط با مخاطب و تبلیغ چهره به چهره، نحوه مشاوره، تاثیرگذاری در مخاطب و ... شرکت کرده و آماده می شوند.
آغاز ثبت نام طلاب جوان در سایت سمتا از 16 اسفندماه
وی در خصوص نحوه ثبت نام و ساماندهی این افراد بیان داشت: طلاب جوان علاقه مند می توانند از تاریخ 16 اسفندماه در سایت سمتا ثبت نام کرده و احکام تبلیغی خود را دریافت کنند که پیش بینی می شود مانند سال گذشته، امسال نیز در حدود 2 هزار طلبه جوان در این طرح شرکت کنند.
موسوی با اشاره به این که این طرح ظرفیت ویژه ای را در سراسر کشور ایجاد می کند، اظهار داشت: طلاب جوان از شهرهای قم، مشهد، تهران، خوزستان، ایران شهر و اصفهان میتوانند در این طرح شرکت کنند.
عملکرد بشیران جوان در پایان طرح ارزیابی می شود
وی در پایان یادآور شد: بعد از زمان اتمام طرح، طلاب جوان گزارش عملکرد خود در این ایام را ارائه و نحوه فعالیت آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد و این اقدام در سوابق این طلاب لحاظ می شود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از پیش بینی شرکت 2 هزار طلبه در طرح بشیران جوان ویژه ایام نوروز در مناطق مختلف کشور خبر داد.
حجت الاسلام غلام عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که ایام تعطیلات نوروز فرصت مناسب و ظرفیت ویژه تبلیغی ناشناخته ای است، تصریح کرد: کمتر دیده شده تا به این ایام توجه فرهنگی و معنوی صورت گیرد.
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