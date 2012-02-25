به گزارش خبرگزاری مهر، کسب عنوان نایب قهرمانی اسنوکر زیر 21 سال، قهرمانی اسنوکر در مسابقات شش جانبه قطر، قهرمانی اسنوکر در مسابقات جهانی، قهرمانی در مسابقات اسنوکر غرب آسیا و برای دومین بار حضور در جمع 32 بازیکن حرفه ای جهان در رشته اسنوکر از افتخاراتی است که این بازیکن جوان برای کشورمان به ارمغان آورده است.

انجمن بین المللی حرفه ای های ورزش های بیلیاردی برای شرکت در مسابقات آزاد حرفه ای های جهان به دلیل داشتن روابط بسیار خوب با فدراسیون ایران و همچنین موفقیت های اخیر حسین وفایی بازیکن نوجوان تیم ملی کشورمان از این ملی پوش برای شرکت در این مسابقات دعوت کرد.وی بامداد امروز مورخ 06/12/90 عازم های کو چین شد.

اولین دیدار حسین وفایی روز دوشنبه هشتم اسفندماه مقابل مارک کینگ خواهد بود که در صورت پیروزی به مرحله یک شانزدهم راه پیدا می کند. گفتنی است در صورت پیروزی مقابل مارک کینگ به مصاف مارک ویلیامز که در رده اول اسنوکر جهان قرار دارد، خواهد رفت.