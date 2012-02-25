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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

مهندسان برتر گلستان تقدیر شدند

مهندسان برتر گلستان تقدیر شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مهندسان برتر دستگاههای مختلف گلستان با حضور مسئولان استانی تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار گلستان ظهر شنبه در این مراسم ضمن عرض تبریک به تمامی مهندسین در رشته های مختلف مهندسی گفت: گرچه روز مهندس به نام خواجه نصیرالدین طوسی نامگذاری شده است ولی تعداد افرادی از این قبیل در این عرصه بسیار زیاد است.

عبدالرضا دادبود افزود: گذشته تاریخ علمی ما، بسیار پر افتخاراست و دانشمندان و بزرگان بسیاری در بحثهای مختلف علمی اعم از پزشکی، مهندسی، ریاضیات و غیره داریم که در طول تاریخ ماندگار شده اند و آثار آنان تا به امروز کماکان باقی مانده است.

معاون عمرانی استاندار اذعان داشت : اگرچه در دوران قبل از انقلاب مشکلاتی را داشته ایم وحاکمان با نوع نگاه وابستگی توجهی به این موضوع نداشتند ولیکن در حال حاضر از لحاظ علمی و تخصصی در جایگاه بسیار خوبی قرار داریم و دوره بعد انقلاب دوره رشد و بازگشت پر افتخارتر ما به گذشته است.

وی ادامه داد : امروز در جایگاهی هستیم که همه بدان افتخار می کنیم و در موضوعات علمی و فناوری و... جایگاه ویژه ای داریم و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده اند ملت فهیم ایران تصمیم خود را برای فتح قله ها گرفته است ، لذا ما می توانیم در بخش های گوناگون به هر آنچه که می خواهیم دست پیدا کنیم .

دادبود عنوان کرد: زیرساخت همه این پیشرفتها، حکومت و نظام مقدس تحت لوای ولایت و حاکمیت اسلام به عنوان جمهوری اسلامی است.

وی گفت: بخش زیادی از این حرکت های رو به رشد در حوزه های مختلف مهندسی است که در این امر همه بایستی کار و تلاش مضاعف کنند و از این فضای ایجاد شده برای کار و تلاش و سازندگی و باپشتوانه دینی که داریم استفاده نموده و ارج بنهیم.

در پایان این مراسم از مهندسان برتر دستگاههای مختلف استان با اهدای لوح ، تقدیر و تشکر بعمل آمد.

کد مطلب 1543048

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