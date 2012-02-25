مهندسان برتر گلستان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار گلستان ظهر شنبه در این مراسم ضمن عرض تبریک به تمامی مهندسین در رشته های مختلف مهندسی گفت: گرچه روز مهندس به نام خواجه نصیرالدین طوسی نامگذاری شده است ولی تعداد افرادی از این قبیل در این عرصه بسیار زیاد است.

عبدالرضا دادبود افزود: گذشته تاریخ علمی ما، بسیار پر افتخاراست و دانشمندان و بزرگان بسیاری در بحثهای مختلف علمی اعم از پزشکی، مهندسی، ریاضیات و غیره داریم که در طول تاریخ ماندگار شده اند و آثار آنان تا به امروز کماکان باقی مانده است.

معاون عمرانی استاندار اذعان داشت : اگرچه در دوران قبل از انقلاب مشکلاتی را داشته ایم وحاکمان با نوع نگاه وابستگی توجهی به این موضوع نداشتند ولیکن در حال حاضر از لحاظ علمی و تخصصی در جایگاه بسیار خوبی قرار داریم و دوره بعد انقلاب دوره رشد و بازگشت پر افتخارتر ما به گذشته است.

وی ادامه داد : امروز در جایگاهی هستیم که همه بدان افتخار می کنیم و در موضوعات علمی و فناوری و... جایگاه ویژه ای داریم و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده اند ملت فهیم ایران تصمیم خود را برای فتح قله ها گرفته است ، لذا ما می توانیم در بخش های گوناگون به هر آنچه که می خواهیم دست پیدا کنیم .

دادبود عنوان کرد: زیرساخت همه این پیشرفتها، حکومت و نظام مقدس تحت لوای ولایت و حاکمیت اسلام به عنوان جمهوری اسلامی است.

وی گفت: بخش زیادی از این حرکت های رو به رشد در حوزه های مختلف مهندسی است که در این امر همه بایستی کار و تلاش مضاعف کنند و از این فضای ایجاد شده برای کار و تلاش و سازندگی و باپشتوانه دینی که داریم استفاده نموده و ارج بنهیم.

در پایان این مراسم از مهندسان برتر دستگاههای مختلف استان با اهدای لوح ، تقدیر و تشکر بعمل آمد.