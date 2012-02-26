زمان پخش تنها برنامه موسیقی سیما مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سال‌های سال بود که همه علاقمندان به هنر موسیقی از عدم وجود برنامه‌ای تخصصی موسیقی در رسانه ملی گلایه داشتند و اخبار و رویدادهای مربوط به این حوزه را از طریق رسانه‌های دیگری جز رسانه ملی دنبال می‌کردند. اما انگار این طلسم باید در شبکه‌ای شکسته می‌شد که این روزها شاهد تغییر تحولات محتوایی بسیاری در آن هستیم و حالا با پخش برنامه "گام هفت" انگار انتظاری چندین و چند ساله برآورده شده است.

اگرچه این برنامه هنوز در ابتدای راه قرار دارد اما ساخته شدن آن نشان می‌دهد که گلایه‌های منتقدان رسانه ملی مبنی‌بر عدم توجه به موسیقی حداقل در حال حاضر دیگر معنا و مفهومی ندارد چرا که اتفاقا این برنامه با مشارکت مرکز موسیقی صدا و سیما در شبکه آموزشی روی آنتن می‌رود که در سال‌های اخیر بیشترین رشد را به لحاظ مضمونی و محتوایی در برنامه‌های خود داشته است و این روزها با بازتعریف جدی در توجه به مخاطب و نیازهای مخاطب روبرو است.

برنامه "گام هفت" با وجود اینکه مدت زمان اندکی از پخش آن در شبکه آموزش سپری می‌شود، اما با دعوت از میهمانان شاخص و بحث‌های اصولی و فاصله گرفتن از حواشی موسیقی توانسته است به برنامه‌ای قابل اعتنا تبدیل شود؛ برنامه‌ای که هرچند ضعف‌های ساختاری زیادی دارد که آن هم به دلیل اولین تجربه این چنینی در سیما است اما با تداوم این برنامه و همچنین حفظ روند موجود در آن می‌تواند مخاطبان بیشتری را جذب خود کند.

این اثر حتی این شانس را دارد که به عنوان برنامه مرجع حوزه موسیقی در رسانه ملی تبدیل شود. کاری که تقریبا برنامه‌های 90 در حوزه فوتبال و کمابیش هفت در حوزه سینما موفق به انجام آن شده‌است.

از موارد مثبتی که می‌توان به آن اشاره کرد، پوشش کامل اتفاقات بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در برنامه "گام هفت" بود که این اتفاق برای نخستین‌بار در سیما رخ داد. پخش افتتاحیه و اختتامیه و حضور مهمانان ویژه در این برنامه از موفقیت‌های این برنامه است.

البته یکی از مواردی که شاید باعث شود "گام هفت" با همه قابلیت‌های بالقوه‌ای که دارد مهجور بماند زمان پخش آن است. این برنامه روزهای جمعه ساعت 23 پخش می‌شود یعنی دقیقا همزمان با پخش برنامه سینمایی "هفت" در شبکه سوم سیما و همین موضوع می‌تواند در میزان مخاطبان این برنامه تاثیر منفی بگذارد.

امیدواریم حالا که در شبکه آموزش سنت‌شکنی شده و برنامه‌ای مختص به موسیقی روی آنتن رفته است حداقل در زمان پخش آن نیز کمی وسواس بیشتری انجام شود.

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مریم فکوری