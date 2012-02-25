عده اى با هدف تخریب موفقیت هاى دولت را زیر سوال مى برند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور اظهار داشت: همگان مشاهده می کنند که در سال های گذشته در چه شرایطی بودیم و الان در چه شرایطی قرار داریم. به طور مثال در بخش ارتباطات از نظر تعداد مشترکان و محدودیت هایی که بوده، سالها آرزوی مردم این بود در هنگام خریداری خط تلفن بلافاصله ارتباط آنها برقرار شود و این آرزو در دولت نهم و دهم محقق شد.

وی گفت: در سال های گذشته مشترکان 15 سال منتظر برقراری ارتباط بودند. اما امروز تمام اینها به روز شده که با 25 میلیون و 600 هزار تلفن ثابت و 89 میلیون سیم کارت به ازای هر نفر دو خط در کشور داریم و با این ظرفیت کاملا اشباع شده ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث استقلال و خوداتکایی فنی اشاره کرد و افزود: امروز تمام شبکه های داخلی، طراحی، پیاده سازی و مباحث راهبری توسط متخصصان داخلی انجام می شود و این از نظر امنیت ملی مهم است.