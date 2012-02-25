نقدینگی مشکل تعاونی های استان کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب براندیشه صبح شنبه در نشست مدیران و روسای اتحادیه تعاونی های استان که درسالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد، گفت: 25 درصد سهم اقتصاد کشور مربوط به بخش تعاونی است که این امر نیازمند برنامه ریزی دقیق وهمه جانبه است.



مدیر کل تعاون وکار ورفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: ما باید در کارهای خود به خصوص در کارهای خوب با هم تعامل و تعاون داشته باشیم.



براندیشه تصریح کرد: ما به دنبال عارضه یابی و شناسایی مشکلات تعاونی ها در بخشهای مختلف اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی هستیم.

وی گفت: یکی از مشکلات تعاونی های کرمانشاه نبود نقدینگی است که برای حل این مشکلات از کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان درسه ماه گذشته قریب 40 میلیارد تومان تسهیلات برای تعاونی ها مورد پذیرش واقع شده است.



مدیرکل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: هدایت و نظارت بر کار تعاونی ها وظیفه ذاتی این اداره کل و تقویت و حمایت از تعاونی ها جزو سرفصلهای کاری این اداره کل است.



وی تصریح کرد: انتخاب اتاق تعاون استان کرمانشاه در 22 اسفند ماه سالجاری برگزارمی شود.



مدیرکل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه حضور حداکثری مدیران اتحادیه های تعاونی استان برای شرکت در انتخابات اتاق را خواستار شد و افزود: همه مدیران باید در این انتخابات شرکت نمایند.



براندیشه در پایان تاکید کرد: وی بر برگزاری نشست های تخصصی و فصلی اتاق تعاون و مدیران اتحادیه های تعاونی تاکید کرد.