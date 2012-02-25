انتخابات رقابتی و سالم در قائم شهر حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک ظهر شنبه در جلسه توجیهی، آموزشی نمایندگان فرماندار قائم شهر با اشاره به اینکه انتخابات یک فرصت بزرگ برای ملت ایران است اما با حساسیتهای مضاعف و چند برابربدلیل شرایطی که دشمنان بوجود آوردند اظهار داشت: میزان هجمه ها وتوطئه های که دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون کم نیست ما عادت کردیم با توطئه های دشمنان مقابله کنیم.

وی افزود: امروز با توطئه ها، تحریم ها، تهدیدها انقلاب اسلامی ما آبدیده تر و محکم تر شده و ملت و نظام مراحل رشدو توسعه واعتلا را به سرعت سیر می کرد.

پیرفلک با بیان اینکه انقلاب ایران در جهان معاصر و کشورهای محروم و مستضعف و مسلمان جهان یک الگوی نمونه محسوب می شود افزود: یکی از این آزمونها و فرصتهایی که پیش روی ماست و به روزهای نهایی آن نزدیک می شویم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که 12 اسفند برگزار می شود.

وی به اهمیت انتخابات تاکید کرد و تصریح کرد: دشمنان روی همین موضوع تاکید دارند این اصل برای دشمنان ما ثابت شده که جمهوری اسلامی ایران یکی از سالم ترین و قانونمندترین و مردمی ترین انتخابات جهان را برگزار می کند.

پیرفلک بیان کرد: دشمنان با برنامه ریزی سعی دارند در این انتخابات چالش ایجاد کنند و نا امیدی و یاس در مردم بوجود آورند.