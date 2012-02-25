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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

هفته آینده/

پایتخت فرهنگی اروپا میزبان فیلم‌های میرکریمی می‌شود

پایتخت فرهنگی اروپا میزبان فیلم‌های میرکریمی می‌شود

مجموعه آثار سیدرضا میرکریمی هفته آینده در شهر ماریبور اسلونی پایتخت فرهنگی اروپا روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله‌ برنامه های مرور آثار سیدرضا میرکریمی در اسلونی پنج‌شنبه چهارم اسفندماه فیلم‌های سینمایی "یه حبه قند" و "به همین سادگی" از ساخته‌های این فیلمساز در دو سانس به نمایش در آمدند. استقبال از نمایش ویژه آثار سینمایی سیدرضا میرکریمی در اسلونی باعث افزایش تعداد سانس‌های نمایش این فیلم‌ها شد.

در برنامه جمعه شب پنجم اسفندماه فیلم‌های سینمایی "کودک و سرباز"، “زیر نور ماه” و “خیلی دور، خیلی نزدیک” در سه سانس به نمایش درآمدند، امشب ششم اسفندماه فیلم‌های “به همین سادگی” و “یه حبه قند” به نمایش در می‌آید. جلسات نمایش، نقد و بررسی فیلم‌های میرکریمی که با حضور این کارگردان برگزار می‌شود نشان دهنده استقبال از آثار این کارگردان است.
 
به دنبال موفقیت این هفته فیلم، آثار میرکریمی در شهر ماریبور اسلونی هم روی پرده می‌روند،  برنامه مروری بر آثار میرکریمی  هفته آینده در این شهر فرهنگی شروع می شود. شهر ماریبور امسال به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا انتخاب شده‌‌است.
 
در حاشیه برگزاری هفته فیلم میرکریمی در لوبیلیانای اسلونی که به همت واحد بین‌الملل سازمان توسعه سینمایی سوره برگزار می‌شود، نمایندگان حاضر در این برنامه از استودیوی فیلمسازی شهر لوبیلیانا و همچنین بزرگترین مرکز فرهنگی شهر بازدید کردند.
 
سیدرضا میرکریمی فیلم‌های سینمایی “کودک و سرباز”، “زیر نورماه”، “اینجا چراغی روشن است”، “خیلی دور، خیلی نزدیک”، “به همین سادگی” و “یه حبه قند” را کارگردانی کرده است.
کد مطلب 1543058

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