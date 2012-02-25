12 اسفند ملت ایران را در مقابل توطئه های دشمنان بیمه می کند

حجت الاسلام یعقوب کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وابستگی نامزدها به جریان قدرت و ثروت عامل بروز مفاسد زیادی در کشور می شود و چنین افرادی در صورت کسب جایگاه نمایندگی غلام حلقه به گوش باندهای ثروت و قدرت خواهند بود وهیچ توجهی به خواسته توده های مردم نخواهند داشت.

وی افزود: مقام عظمای ولایت امام خامنه ای هرگونه وابستگی نامزدها به جریان قدرت وثروت را رد کرده و فرموده اند که انتخابات باید به صورت مردمی برگزار شود و جریان های قدرت و ثروت باید از ورود به انتخابات پرهیز کنند.

امام جمعه زیرکوه تصریح کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری تاثیر عمیقی بر حضور حداکثری مردم در انتخابات دارد و هدف از برگزاری انتخابات حفظ اسلام و تعیین سرنوشت کشور است.

حجت الاسلام کریمی ادامه داد: مردم با حضور حداکثری درانتخابات دشمنان را ناامید کرده وموجب تقویت پشتوانه های نظام می شوند.

وی ادامه داد: در این برهه از زمان حفظ وحدت و حضور عمومی در انتخابات از اهمیت بسیار زیادی برخودار است و توجه به این دونکته موجب برگزاری انتخابات سالم می شود.

امام جمعه زیرکوه یادآورشد: حضور در انتخابات مستحکم ترین وسیله برای مقابله با توطئه های دشمنان است.