به گزارش خبرنگار مهر، 2 هزار و 448 دانشجوی پزشکی سال آخر در آزمون پیش کارورزی حضور می یابند.

همچنین در آزمون جامع علوم پایه پزشکی 3 هزار و 57 دانشجو شرکت می کنند، 649 نفر در آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی و 397 نفر نیز در آزمون جامع علوم پایه داروسازی شرکت می کنند.

آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در 40 دانشگاه علوم پزشکی به صورت همزمان در روز پنجشنبه 11 اسفندماه برگزار می شود.

3 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، شاهرود و مازندران دارای برنامه اصلاحات در رشته پزشکی هستند که دفترچه آزمون جامع علوم پایه این گروه از دانشجویان با سایر دانشجویان متفاوت خواهد بود.

بر اساس مصوبه شورایعالی برنامه ریزی دانشگاه‌های علوم پزشکی شرط قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و پیش کارورزی از شهریور سال 90 به بعد، کسب حداقل 50 درصد نمره آزمون است.

به گزارش مهر، آزمون پیش کارورزی برای دانشجویان رشته پزشکی برگزار می شود که می خواهند وارد دوره کارورزی شوند. همچنین آزمون های جامع در سه رشته دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با هدف ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی برگزار می شود.