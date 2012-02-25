معلومات با پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 395 جودوکار از 74 کشور جهان از صبح امروز شنبه در شهر پراگ آغاز شد و علی معلومات به عنوان اولین نماینده ایران به روی تاتامی رفت.

" سزارهیو سوز" از ترکیه با رنکینگ 27 جهان که دو بار مقابل معلومات با برتری دست یافته بود این بار تنها دو دقیقه و 45 ثانیه مقابل جودوکار کشورمان دوام آورد و با ضربه فنی بازنده شد تا معلومات به دور دوم راه پیدا کند.

این جودوکار کشورمان در مبارزه دوم خود با "دانیل کاستا" از پرتغال با مبارزه خواهد کرد. در ادامه این مسابقات وحید بنا در وز 66- کیلوگرم در دور اول استراحت دارد و سپس به دیدار برنده مبارزه استونی و بلاروس می رود.

تیم ملی کشورمان با هفت جودوکار در این دوره از مسابقات به میدان رفته است.