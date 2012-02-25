رشته ووشو در استان کرمانشاه متولی خاصی ندارد

سمیه میرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهم ترین کاستی ها و مشکلات پیش روی ورزشکاران به خصوص رشته ووشو نداشتن خانه ووشو و زمین تخصصی ووشو است که متاسفانه کرمانشاه ندارد و نداشتن زمین مخصوص و سلاح های مناسب مسابقاتی و نپرداختن هزینه مربیگری مربیان و نداشتن اسپانسر در این زمینه است.



وی افزود: کرمانشاه ازسال 79 تاکنون جزو سه تیم برتر کشور بوده و دارای پتانسیلهای بالایی است.



وی گفت: این رشته در کرمانشاه دارای متولی خاصی نیست وبیشتر ورزشکاران این رشته برای شرکت در مسابقات لیگ و کشوری با هزینه هیئت اعزام و در خصوص مسابقات سبکی هم با هزینه شخصی افراد اعزام می شوند و همیشه هم مقام آورده و افتخارآفرینی کرده اند.



میرانی افزود: انتظار ما از مسئولین این رشته این است که به ورزشکاران و این رشته ورزشی توجه خاص داشته باشند چرا که کرمانشاه از بهترین پتانسیل ها برخورداراست.



وی در پایان تاکید کرد: هیئت ووشو سعی درعمل به قولها و وعده های داده شده در زمینه های مختلف داشته باشد و به آن عمل کند و سعی در حمایت ورزشکاران نام آور این خطه داشته وآنان را تحت حمایت خود قرار دهد.

سمیه میرانی در رشته ووشو فعالیت دارد و داور درجه یک کشوری تالو و مربی بین المللی در این رشته هست. این مربی ووشو طی فعالیت خود در این رشته 35 مدال طلای ووشو انتخابی تیم ملی و2 نقره و3 برنز و مقام ششم جهانی ماکائو سال 81 کسب کرده و جزو اولین بانوان محجبه اعزامی به مسابقات جهانی بوده و مقام هفتم جهانی کانادا ازبین 69 نفر، کسب 2طلا و 1برنز در کشور مالزی در سال86، کسب 3 مدال طلا، 2 نقره، 1 برنزمسابقات جهانی سنگاپور در سال 89، کسب4 مدال طلا،2 نقره و 5 برنز از مسابقات آسیایی شانگهای چین سال90 و مربیگری تیم ملی درسالهای 84،86،89،90 از جمله مقام ها و رتبه های وی بوده است.